Otto aree di sosta per le bici Ecco dove saranno realizzate

Con la realizzazione di otto aree di sosta per biciclette, con annesse colonnine per la ricarica elettrica e rastrelliere, il Comune di Vallefoglia continua a promuovere la mobilità sostenibile. Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale. Il sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori Stefano Gattoni, Mirco Calzolari e Angelo Ghiselli annunciano che le aree di sosta verranno collocate insieme a delle panchine nei pressi delle fermate dei bus. Un’iniziativa che coinvolgerà tutto il territorio, più precisamente: via Dante Alighieri, Sant’Angelo in Lizzola; Centro Commerciale Arcobaleno, SS 423 Montecchio; corso XXI gennaio, ‘Piazza dei Quartieri’ SS 423 Montecchio; via San Michele e via Rampi, Montecchio; via Nazionale, SS 423 Bottega; capolinea ‘Piazza Berlinguervia Nenni’, SS 423 Morciola; via Nazionale, SS 423 Cappone; Piazza dei Lavoratori, Monte di Colbordolo.

Lucia Arduini