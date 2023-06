Otto giorni per dire addio ai cassonetti

Iniziato il conto alla rovescia. Fra 8 giorni, esattamente da lunedì 3 luglio, in tutta Colli al Metauro si dirà addio ai cassonetti stradali ed entrerà in vigore il porta a porta spinto. Un sistema già utilizzato nel territorio dell’ex comune di Montemaggiore, che ora verrà esteso anche in quelli di Saltara e Serrungarina (coinvolgendo quasi 10mila nuovi abitanti). Con una novità pure per il primo, perché anche i suoi residenti dovranno sostituire il contenitore per il secco residuo usato fin’ora con uno dotato di sistema R-fid per misurare il numero degli svuotamenti, che sarà indispensabile per l’introduzione (dal gennaio 2025) della tariffa puntuale, che prevede una percentuale della Tari legata al quantitativo di immondizia destinata in discarica.

"In questi ultimi giorni – sottolinea l’assessore ai Tributi e alle partecipate, Emanuela Primavera -, coloro che non hanno ancora provveduto a ritirare i necessari bidoncini o, nel caso dei residenti a Montemaggiore, a cambiare quello dell’indifferenziato, possono farlo rivolgendosi al centro di raccolta di via Dei Laghi 18h a Calcinelli, il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 13,45 alle 19 e il martedì, il venerdì e il sabato dalle 7,30 alle 13, fino al termine massimo dell’8 luglio, ribadito, comunque, che dal 3 non sarà più possibile conferire nei cassonetti stradali".

Va rimarcato, che fino ad oggi e per la settimana entrante, nei territori degli ex comuni di Saltara e Serrungarina il porta a porta riguardava e riguarderà solo umido e secco, e quindi nel nuovo kit figurano i contenitori per carta e cartone, vetro, plastica e metalli, che prima erano conferiti nelle isole ecologiche. "Per coloro che avessero bisogno di delucidazioni sul nuovo sistema – riprende la Primavera – ci sono ancora a disposizione tre incontri pubblici che abbiamo organizzato insieme al gestore Aset: domani alle 21 in piazza Del Metauro a Calcinelli; martedì al circolo Acli di Pozzuolo e mercoledì al centro civico di Villanova".

Sul piano tecnico, il territorio comunale sarà diviso in due zone, "ciascuna con un apposito calendario di ritiro dei vari materiali: quella arancio, a monte della Flaminia e quella azzurra, che comprende la strada Consolare e tutta la zona a valle, cioè sul versante del Metauro". I calendari in questione e la mappa dettagliata sono già consultabili sul sito web del Comune e il primo ritiro sarà lunedì 3 luglio in zona azzurra con l’organico. Debutto a monte della Flaminia, il 5, sempre con l’umido.

Sandro Franceschetti