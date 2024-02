Otto marzo con ’Maria Risorta’. Omaggio alle donne della marineria

"Quest’anno la festa della donna è fanese". Così l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini, presentando il ciclo di tre incontri organizzati a Fano in occasione dell’8 marzo, con il filo conduttore di una ricerca culturale sullo scrittore fanese Giulio Grimaldi di cui lo scorso anno si sono celebrati i 150 anni dalla nascita. Un anniversario, quello, che ha riacceso l’interesse di un’intera città sul suo romanzo più famoso: "Maria Risorta", un ritratto verista delle donne della marineria fanese che portano sulle spalle il peso dell’economia domestica (e più ampiamente cittadina) e della gestione dei figli, in attesa del ritorno sulla terraferma dei loro mariti marinai.

Sono quindi tre gli appuntamenti pensati all’interno del Teatro della Fortuna per celebrare la festa della donna, che quest’anno ricade nella settimana (dal 4 al 10 marzo) in cui Pesaro Capitale della Cultura 2024 accenderà i suoi riflettori sulla città di Fano. L’hanno perciò chiamato "8 marzo capitale italiana della Cultura, Fano con Pesaro 2024" la trilogia di approfondimenti sulla "Maria Risorta" che fa da anteprima alla prossima edizione di Impronte Femminili, la 7ª rassegna itinerante di arte e cultura per le Pari Opportunità e i Diritti Umani e Ambientali.

Si comincia venerdì 8 marzo alle 19 nel Foyer con la presentazione della nuova ristampa edita da Alter Erebus Edizioni del romanzo verista pubblicato per la prima volta nel 1908: un lavoro curato da Francesca Tombari che dialogherà con lo storico Daniele Diotallevi e l’editore Nicholas Ciuferri. La stessa sera, alle 21, andrà invece in scena "Storie d’amore e di mare" lo spettacolo concerto di Carlo Simoni e il Coro Polifonico Malatestiano (biglietto unico 10 euro) già andato in scena l’estate scorsa nella suggestiva cornice del Porto di Fano. Sabato 16 marzo, infine, alle 21 sempre al Teatro della Fortuna (biglietto 10 euro) andrà in scena la commedia teatrale di Elena Tonelli (che ne cura anche la regia) interpretata dagli studenti dei Licei fanesi (Torelli, Nolfi-Apolloni) con i canti del coro Spi Cgil, che attraverso la "Maria Risorta" mette in luce "il protagonismo delle donne nella marineria fanese".

Tiziana Petrelli