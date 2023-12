Otto milioni di nuovi scogli. È già Natale a Metaurilia

In arrivo altre scogliere per Metaurilia. Sarà infatti completata la difesa del tratto di spiaggia a sud di Fano, da Ponte Metauro a Torrette. Nei giorni scorsi è scaduto il termine della gara per il secondo stralcio che aveva come base d’asta 8 milioni di euro, una somma importante per un’opera che andrà a risolvere un problema annoso per quella località che vive sul turismo marino. Lo scorso anno si era iniziata la posa in opera di nuove scogliere in mare, in sostituzione di quelle a ridosso della costa, per un importo che però è stato la metà di quello previsto con questa nuova fase.

"Otto milioni di euro sono esattamente il doppio – dice il vicesindaco Cristian Fanesi, candidato sindaco alle prossime elezioni – sono una cifra rilevante che ci consente di sistemare un lungo tratto di costa a sud del Ponte Metauro che in questi ultimi anni ha sofferto dal punto di vista del turismo balneare proprio per la mancanza fisica di spiagge". Giovedì, dunque, è stato il termine ultimo per presentare le offerte, adesso si dovrà procedere con l’apertura delle buste. "Cercheremo di fare il più presto possibile per aggiudicare i lavori - continua il vicesindaco Fanesi - probabilmente anche sotto le festività natalizie se ci riusciremo, proprio per dare una risposta ai residenti e agli operatori turistici in vista della nuova stagione".

Metaurilia è stata sempre stata sottostimata sotto il profilo turistico, ma su quel tratto insistono diversi camping, dal Mare Blu alla Mimosa, dal Metauro al Verde Luna per citarne alcuni, oltre a bed&breakfast, affittacamere e naturalmente alle concessioni balneari. "Siamo molto felici – dice Sonia Campanelli (foto), portavoce dei 5 bagnini di Metaurilia - anche perché è stata una saggia decisione unificare in un’unica gara i finanziamenti della Regione con quelli ottenuti dal Ministero". Ora si tratta di fare presto, anche in vista della prossima stagione estiva. "I bagnini sono ansiosi – continua Campanelli – perché ancora non conoscono i tempi di esecuzione. Le scogliere del primo stralcio hanno, per il gioco delle correnti, naturalmente portato via qualche metro di spiaggia la scorsa estate, per cui si spera che l’intervento si completi fino all’Hotel Playa di Torrette". Ma si guarda anche ai residenti. "Abbiamo segnalato a Comune e Ferrovie che ci sono due tombini idraulici (usati come sottopassi) chiusi e ciò potrebbe causare grossi problemi in caso di bombe d’acqua o alluvioni".

sil.cla.