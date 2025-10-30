Otto super vini e due piatti gustosi:. Acqualagna cucina gli abbinamenti

Qual è il miglior vino per il tartufo? Come abbinarlo a grandi piatti? Basta prenotarsi subito al 334 2526561 e partecipare al primo forum nazionale dei vini da tartufo che si tiene ad Acqualagna nell’ambito della fiera nazionale del bianco pregiato, domenica 2 novembre al salotto da gustare. Due le degustazioni. Alle 12 si potrà mangiare una gustosissima e abbondante tagliatella al tartufo bianco pregiato di Acqualagna, cucinata dallo staff della fiera guidato dal maestro di cucina Antonio Bedini, e assaggiare quattro grandi vini delle Marche selezionati per l’occasione: Rocho Bianchello del Metauro superiore doc Lucarelli, Vigna Giulia Offida Docg Pecorino Dianetti, luce-Tardivo ma non tardo Castelli di Jesi Verdicchio classico Riserva docg Santa Barbara e Barbara e Verdicchio dei castelli di Jesi Riserva Docg "Mirum" La Monacesca.

Sarà il pubblico a scegliere il miglior abbinamento, dopo che il sommelier Otello Renzi avrà dato consigli preziosi per scegliere bene anche a casa ciò che si beve in relazione ai piatti. Seconda tornata, sempre al Salotto da gustare, alle 18, quando verrà servito un grande piatto piemontese (la guancia di vitello al Barolo con tartufo) abbinata a quattro grandi vini piemontesi: Barbera d’Alba doc superiore Gianluca Colombo, azienda agricola Segni di Langa, località Rovinali Roddi (Cuneo); Coutandin Ramié Pinerolese doc, Daniele Coutandin, Perosa argentina (Torino); Barbaresco Roncagliette La Berchialla Docg (azienda agricola Olek Bondonio, Barbaresco, Cuneo) e infine Barolo Sarmassa vigna Meranda docg, dell’azienda agricola Scarzello e figli, Barolo (Cuneo). Nei calici si cercheranno i concetti di terra e di luce, gli stessi che si potranno ascoltare in due letture abbinate alle degustazioni: alle 12 quella di Lella Mazzoli sulle poesie di Paolo Volponi, e alle 18 quella di Luigi Lombardi che leggerà Cesare Pavese. In entrambi gli autori sono molto presenti i concetti di terra e luce che appartengono anche ai vini in degustazione. Un evento in tappa unica che unisce Acqualagna e Alba, i loro grandi vini e i loro grandi piatti.

d.e.