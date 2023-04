Ovadia, Cazzullo e il "Duce delinquente"

di Davide

Eusebi

“Il Duce delinquente“ è il titolo dello spettacolo con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia in programma martedì 25 alle ore 21 al teatro Sperimentale nell’ambito del cartellone di Amat.

Moni Ovadia, perché un manifesto così scultureo e un titolo così forte?

"Perché Mussolini era un deliquente e lo dimostra anche lo spettacolo tratto dal libro di Aldo Cazzullo “Il capobanda“ che ha avuto molto successo editoriale. Siamo distanti politicamente ma entrambi antifascisti: lui è un moderato di centrosinistra, a differenza di me che sono molto più a sinistra. Il titolo è suo. Io l’ho approvato"

Dunque perché Mussolini era un delinquente?

"Mussolini è di più: un criminale di guerra e un assassino di massa che ha provocato la morte di centinaia di migliaia di esseri umani anche italiani. Uno che ha mandato i nostri soldati totalmente non equipaggiati in Russia, esponendoli a una morte terrificante. Per non parlare del mezzo genocidio in Cirenaica e e della strage di massa in Etiopia dove i fascisti uccisero 135mila persone con un gas che nemmeno Hitler usava, la pirite e che invece Mussolini ordinò".

Cosa ne pensa degli italiani ammazzati dai comunisti di Tito?

"La colpa è di Mussolini. L’Italia e la Germania il 6 aprile 1941 invasero la Jugoslavia senza nemmeno dichiararle guerra e commisero stragi spaventose, orrori, massacri. Cosa si sarebbero aspettati dai partigiani jugoslavi?".

Fin qui il profilo politico. E il Mussolini uomo?

"Mussolini era un farabutto sul piano personale, fa mettere in manicomio la Ida Dalser, madre di suo figlio Benito Albino, che gli aveva creduto e aveva venduto i suoi averi per aiutarlo a fondare Il Popolo d’Italia. Causa la morte anche di suo figlio. Mussolini è stato un uomo schifoso. Ha avuto per dodici anni un’amante ebrea, Margherita Sarfatti, che deve scappare negli Stati Uniti con le leggi razziali, mentre sua sorella muore per questo. Il Duce cerca di imboscarsi sul camion dei tedeschi lasciando le sue camicie nere in mano ai partigiani: ma che razza di uomo è questo? E’ stato uno spaventoso figuro, non c’è niente da salvare su di lui".

Nemmeno le paludi pontine?

"No, nemmeno quelle: sono state bonificate in massima parte prima e dopo il fascismo, così come non è vero che valorizzava le donne: la quota insegnanti era del novanta per cento per gli uomini".

Come tradurre in scena tutto questo?

"Il recital è semplice: Cazzullo racconta, è un bravissimo narratore, io leggo i testi sia della retorica fascista, che antifascisti, canto le canzoni dell’epoca che hanno segnato il ventennio e anche quelle antifasciste. Una straordinaria artista, Giovanna Famulari, suona il violoncello e il pianoforte. Le musiche ci restituiscono le intemperie del tempo della grande illusione e scandiscono momenti drammatici come quelli della deportazione. Furono i fascisti a deportare gli ebrei dal ghetto di Venezia. Tutto sta sollevando una grande emozione e partecipazione da parte del pubblico".

La Germania ha fatto i conti con il suo passato guardando in faccia la tragedia del Nazismo con un centro di documentazione a Monaco e con memoriali terrificanti. L’Italia deve ancora fare i conti con il proprio passato, non crede? E Perché?

"E’ esattamente quello che penso. L’Italia è uno strano Paese dove l’indulgenza imperversa. Qui pensiamo che il sudiciume vada nascosto sotto il tappeto. La Germania invece è un Paese che va avanti a testa alta, noi dobbiamo sempre raccontarci che gli italiani erano brava gente. Ma la brava gente non ha nazionalità c’era in passato e c’è anche oggi. Anche tra fascisti c’era brava gente, Perlasca ad esempio".

Del fascismo salva Perlasca?

"Del fascismo non si salva niente. Si salva qualche persona. Perlasca si è finto ambasciatore spagnolo e ha salvato cinquemila ebrei in Ungheria. Uno dei miei migliori amici, quando abitavo a Milano, era stato un giovane milite della Muti, la legione militare di Salò con compiti anche di polizia politica, Enzo Pellegrino. Io non odio le persone, ma i regimi vanno descritti e il giudizio va emesso sulla base di dati reali. Se i fascisti italiani non hanno avuto la loro Norimberga è merito dei partigiani".

In che senso?

"I partigiani hanno riscattato, rivoltandosi contro, il disastro dei fascisti che sono stati integrati anche nei ruoli politici anche per l’indulgenza degli americani ostili al comunismo e alla Russia. Ed è stato pure rifondato un partito di ispirazione fascista, come l’Msi, contro la legge Scelba e contro la Costituzione".

Oggi assistiamo a un certo revisionismo: i partigiani, ad esempio, non avrebbero dovuto fare attentati o azioni di guerra contro i nazisti sapendo che si sarebbe scatenata la rappresaglia sui civili. Premesso che la storia va letta calandosi nel contesto in cui i fatti avvengono, lei cosa ne pensa?

"Con questa logica gli invasori non si devono combattere, bisognava lasciare che i nazisti torturassero i cittadini o li deportassero o li uccidessero. E’diritto di ogni popolo ribellarsi all’invasore. Ma stiamo scherzando? Quelle dei partigiani furono azioni militari, un popolo deve ribellarsi all’occupante. C’erano i nazisti che deportavano cittadini italiani e bisognava stare a guardare? Quando combatti prendi dei rischi. Gli ungheresi non avrebbero dovuto ribellarsi ai russi nel ’56?".

Come e quando gli italiani potranno fare i conti definitivamente con la storia e arrivare a una pacificazione morale nazionale, un museo della memoria può aiutare?

"Un buon gesto sarebbe che chi sta al Governo, i presidenti Meloni e La Russa, ad esempio, esprimessero il loro sentimento antifascista. Loro che sono gli eredi del fascismo ora possono fare politica, possono esprimersi dunque secondo quello che dice la nostra Costituzione che è antifascista. Non ho nulla contro Meloni e La Russa ma quando si giura sulla Costituzione si giura anche sull’antifascismo. In Italia il sinonimo di antifascismo è democrazia. Un memoriale del fascismo dedicato ai crimini fascisti aiuterebbe a guadarsi in fascia. In Germania c’è anche un memoriale che ricorda lo sterminio dei rom, da noi è impensabile. Queste cose farebbero bene non agli eredi dei partigiani, ma all’Italia. Mio cugino ebreo è stato un grande ammiratore di Mussolini: io non discuto del suo parere personale, lo rispetto, ma il giudizio storico sul fascismo è definitivo ed è tragico".

C’è un esempio che vorrebbe portare?

"Gianfranco Fini ha riconosciuto la tragedia del fascismo e ha pagato. C’è gente che vuole gridare: “Onore al Duce“. Quale onore?".