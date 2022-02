Pesaro, 13 febbraio 2022 - Già da un po’, dal primo febbraio, rischiano una multa di 100 euro una tantum, se non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione. Da martedì, però, scattano ulteriori restrizioni: per accedere al posto di lavoro, tutti i lavoratori over 50, pubblici e privati, dovranno avere il super Green pass. Green pass obbligatorio a Pesaro, le aziende più grandi non tremano Ormai alla vigilia dell’entrata in vigore della norma, nelle Marche i non vaccinati nella fascia d’età tra 50 e 69 anni (per i più anziani è lecito ritenere che siano ormai a riposo) sono...

Green pass obbligatorio a Pesaro, le aziende più grandi non tremano

Ormai alla vigilia dell’entrata in vigore della norma, nelle Marche i non vaccinati nella fascia d’età tra 50 e 69 anni (per i più anziani è lecito ritenere che siano ormai a riposo) sono 39.801. La maggior parte è concentrata nella provincia di Macerata, dove se ne contano 14.167. Ma anche da noi la situazione non è rosea: sono infatti 10.414, poi seguono Fermo (5.574), Ascoli (5.290), Ancona (4.356). Senza vaccinazione la situazione si complica, con conseguenze non trascurabili. Per gli over 50, infatti, non basterà più la certificazione base ottenuta col tampone. Se un ultracinquantenne sarà infatti trovato al lavoro senza la certificazione rafforzata, rischia una multa da 600 a 1.500 euro. Se poi risulta assente ingiustificato, perde retribuzione e contributi. Più precisamente, se per quattro giorni (anche non consecutivi) si è trovati senza il super Green pass, a partire dal quinto scatta la sospensione dal servizio e dallo stipendio. La sospensione non ha conseguenze disciplinari ed è mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori over 50 che invece sono in possesso di una certificazione che li esenta dalla vaccinazione non saranno sospesi, ma il datore di lavoro dovrà assegnare loro mansioni diverse, volendo anche in smart working. Per ora, la misura dovrebbe rimane in vigore fino al 15 giugno. Come si ottiene il super Green pass? Si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid, ma non basta, a differenza del Green pass base, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Dopo la prima dose, è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo (booster) è illimitato. Per i datori di lavoro che non controllano chi accede in azienda (dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ditte per la manutenzione) sono previste sanzioni tra 400 e mille euro. In caso di necessità o specifiche esigenze organizzative, i datori di lavoro possono delegare i controlli del Green pass. Se qualcuno elude i controlli, deve essere allontanato e segnalato alla prefettura per l’applicazione della multa. I lavoratori under 50 potranno invece continuare ad accedere al luogo di lavoro col Green pass base. L’obbligo riguarda gli over 50 che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario, oppure chi non ha fatto la seconda dose nei tempi previsti, e pure chi non ha effettuato la dose di richiamo dopo il ciclo primario entro i termini di validità del certificato ottenuto in precedenza.