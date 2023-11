“Over dance“, che spettacolo

Oggi alle ore 21, si apre il sipario sulla Stagione Capitale Danza per la riapertura del Teatro Rossini a Pesaro, nata dalla rinnovata collaborazione tra Comune e Amat, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura, main partner Gruppo Hera. Lo spettacolo inaugurale è Over dance, nuova creazione per la Fondazione Nazionale della DanzaAterballetto di due rinomati coreografi quali Angelin Preljocaj e Rachid Ouramdane che affrontano il tema della trasformazione del corpo con una serata con interpreti senior (dai 65 ai 79 anni). "Non c’è danza senza corpo e non c’è corpo che non invecchi", spiega Rachid Ouramdane. Info e biglietti al Rossini, 0721 387621.