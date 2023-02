Overbooking al Don Orione: serve un’altra classe

di Tiziana Petrelli

E’ proprio un anno di festa per il don Orione di Fano, che nel 2023 celebra il centenario della morte del suo fondatore don Luigi Masetti. Crescono infatti le iscrizioni all’Istituto tecnico industriale (38) e si confermano costanti quelle del Professionale (50), tant’è che la direzione dell’istituto don Orione sta pensando di raddoppiare le classi per il prossimo anno scolastico. Al momento sono infatti in "overbooking", cioè hanno istanze superiori ai posti, con le domande pervenute dagli studenti che vorrebbero iscriversi all’Iti, istituto tecnico che al termine del ciclo di studi (biennio propedeutico e triennio con doppio indirizzo in Automazione Meccanica, Meccatronica ed Energia o Informatica e Telecomunicazioni) rilascia il diploma di Perito tecnico industriale o Perito Informatico.

"Da diversi anni stiamo registrando un trend di ’overbooking’ - spiega la professoressa Elisabetta Giorgi - di qualche unità per quanto riguarda l’Istituto tecnico industriale che fino ad ora si è sempre risolto pareggiandolo con le movimentazioni che ci sono un po’ in tutti gli istituti, a luglio, al momento della iscrizione definitiva. Quest’anno però la differenza nel numero dei preiscritti, rispetto alla capienza massima di una classe, è di gran lunga superiore, per cui in caso di necessità attiveremo una seconda classe. Le famiglie e gli studenti non si devono quindi preoccupare perché troveremo un posto per tutti".

Una classe dell’Iti don Orione può accogliere infatti fino a 2830 alunni. Quest’anno invece sono già 38 i preiscritti. Per cui se a luglio tutti confermeranno l’iscrizione, per il primo anno il don Orione attiverà due classi prime, nel biennio propedeutico del tecnico. Al professionale invece si attiveranno come sempre due classi prime, questa volta da 25 ragazzi, essendo 50 gli iscritti. "Nell’anno scolastico in corso 20222023, la popolazione scolastica complessiva del Polo Don Orione è sopra i 300 alunni - prosegue la Giorgi - ovvero 147 al Tecnico Industriale e 175 all’Istituto professionale. Il nostro istituto (pubblico nel servizio ma privato nella gestione) a differenza di altri può anche accogliere iscrizioni cartacee, ovvero direttamente effettuate presso la segreteria della scuola. E’ chiaro che la struttura ha una capienza e quindi tutti i poli hanno individuato dei criteri di ammissione, come il giudizio orientativo delle scuole medie. Noi fondamentalmente abbiamo adottato come prioritario il giudizio orientativo delle medie: se un ragazzo che fa richiesta del tecnico è stato caldamente consigliato per il professionale, è chiaro che ha attitudini e competenze abilità adatte per un tipo di studio che è più pratico laboratoriale e meno progettuale e teorico. Poi capita anche che ci siano studenti a cui era stato consigliato un percorso di studi liceale… e poi si sono iscritti da noi perché si sentivano più portati, perché l’istituto tecnico ha un tipo di studio astratto ma anche progettuale, competenze teoriche che hanno una curvatura nell’applicazione pratica".