Overdose alla Palla: "Il cuore non batteva più. Era praticamente morta"

di Antonella Marchionni"Era praticamente morta". A dirlo è Umberto Gnudi, responsabile del 118 di Pesaro, che sabato pomeriggio, anche se era fuori servizio, si è ritrovato ad assistere a un salvataggio al limite dell’impossibile. Una giovane donna di 25 anni, fanese, priva di coscienza e in arresto cardiaco da overdose, è stata rianimata proprio sotto gli occhi dei passanti, nei pressi della Palla di Pomodoro, davanti al frequentatissimo locale El Cid. A riportarla in vita è stata un’infermiera dell’ambulanza della Centrale Operativa del 118, in una situazione al cardiopalma. "Aveva assunto eroina, non respirava, il cuore era fermo. È stata salvata per un soffio. Ma è andato tutto come doveva".

L’allarme è scattato poco dopo le 18,20. Le due ambulanze della Potes di Pesaro erano già fuori per altre emergenze: una caduta con trauma cranico (per cui era stato attivato anche l’elicottero, poi rientrato) e un caso di ingestione accidentale di caustici. A quel punto è scattato il piano B: dalla Centrale Operativa è uscita l’ambulanza di riserva, con due soccorritori e, vista la gravità della segnalazione, anche uno dei due infermieri di centrale. L’infermiera ha raggiunto la scena con i due soccorritori. Ad attenderli, una ragazza giovane, riversa sull’asfalto, e il compagno che ha riferito l’assunzione di eroina. "Era in arresto respiratorio e poi cardiaco – racconta Gnudi –. In questi casi il cuore non fibrilla, si ferma. Il defibrillatore si collega, ma non serve a nulla. È come se dicesse: ’non posso fare niente’".

La decisione è stata fulminea: la clinica parlava chiaro. L’infermiera ha somministrato il naloxone, antidoto specifico per l’intossicazione da oppiacei, ancor prima di iniziare le manovre rianimatorie. "È un antagonista puro – spiega il dottor Gnudi –, se la diagnosi è corretta, funziona, altrimenti non dà conseguenze. Ma bisogna conoscere i segni, saperli riconoscere in fretta". Ventilazione, massaggio cardiaco, somministrazione dell’antidoto. Ma la paziente non reagiva. E così i soccorritori sono andati avanti, senza mollare, con secondo ciclo di rianimazione e una seconda dose di naloxone. Ed è lì che il cuore ha finalmente ricominciato a battere.

"Prima ha avuto un battito, poi ha ripreso a respirare. Lentamente, ha riaperto gli occhi. Quando sono arrivato io, l’avevano appena messa sulla barella. Era vigile. L’abbiamo portata al pronto soccorso ed era stabile". Un salvataggio perfetto, in condizioni tutt’altro che ideali. "Sono stati eccezionali – ribadisce Gnudi –. È una rianimazione riuscita, in uno scenario complicato. Se l’infermiera non avesse agito con quella prontezza, oggi parleremmo d’altro".

L’episodio rilancia anche il dibattito sulla formazione e l’autonomia decisionale degli infermieri di emergenza. "Hanno una preparazione che consente loro di agire in autonomia in casi critici – spiega Gnudi –. Non si aspetta il medico, non si cerca una diagnosi: si guarda il quadro clinico e si agisce. E questo salva vite". "È stato uno splendido lavoro di squadra – sottolinea Umberto Gnudi -, a cominciare dagli operatori della Centrale, che svolgono un lavoro complicato e cruciale, del quale non si rende loro mai abbastanza merito e che consente di ottimizzare tutte le risorse a disposizione. In questo caso è stata preziosa la risorsa estrema dell’ambulanza di centrale operativa. È andato tutto bene e abbiamo salvato una vita, è stato bello".