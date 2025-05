Overdose, preso per i capelli

Lo hanno ripreso letteralmente per i capelli, forse grazie alla chiamata tempestiva della fidanzata, che si trovava con lui. Un operaio di 40 anni, residente nel Fermano, è crollato a terra nei pressi del Miralfiore, a causa di una overdose da eroina, che aveva appena assunto dopo aver comprato la droga da uno degli spacciatori abituali del parco.

Il fatto è avvenuto venerdì sera, intorno alle ore 19, e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno praticato al 40enne una o più iniezioni di Narcan (la sostanza usata per bloccare gli effetti della dose) e sono riusciti a rimetterlo in sesto, portandolo con urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale.

Assieme ai sanitari, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Pesaro che stanno svolgendo le indagini per capire da chi aveva comprato questa dose l’operaio. Fonti interne all’ospedale dicono che in questo periodo stanno girando dosi di eroina molto forti, che necessitano, quando i soggetti vanno in overdose, di più iniezioni di Narcan per contrastare gli effetti dello stupefacente.