Pablo Remón porta 'Ciarlatani' al Teatro della Fortuna con Silvio Orlando

Il drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón, già celebrato in patria con il Premio Nacional de Literatura Dramàtica e il Premio Lope de Vega per il Teatro, porta in scena da venerdì a domenica al Teatro della Fortuna per Fanoteatro - stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, Regione Marche e del MiC - la sua esilarante commedia Ciarlatani affidandosi al talento di Silvio Orlando, nel ruolo del protagonista.

Dopo Fano, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto martedì 17 e mercoledì 18 dicembre (ore 20.45 – info 0735 588246) nella stagione promossa dal Comune con l’Amat. Tradotta dal drammaturgo Davide Carnevali, questa è una pièce in dieci capitoli per quattro attori, che viaggiano attraverso decine di personaggi, spazi e tempi, per dare vita ad una satira sul mondo del teatro e del cinema, ma anche a una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo.

Ciarlatani racconta la storia di due personaggi. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione.

"Ciarlatani – nota Pablo Remón - è anche diverse opere in una: ognuno di questi racconti ha uno stile, un tono e una forma particolari. Il racconto di Anna ha uno stile eminentemente cinematografico, con un narratore che ci guida, e in cui sogno e realtà si confondono. La storia di Diego è un’opera teatrale più classica, rappresentata in spazi più realistici".

In scena accanto a Silvio Orlando ci sono Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi. Le scene sono di Roberto Crea, le luci di Luigi Biondi, i costumi di Ornella e Marina Campanale, aiuto regia Raquel Alarcón, produzione di Cardellino, con Spoleto Festival dei Due Mondi, Teatro di Roma - Teatro Nazionale. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.