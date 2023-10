"Pace in Palestina". Iniziativa in piazza. XX Settembre

"Sia pace sulla Palestina" è il tema dell’iniziativa organizzata ieri pomeriggio in piazza XX Settembre dal mondo dell’associazionismo per condannare "sia l’attacco di Hamas, che ha causato la morte di 1400 israeliani sia l’azione dell’esercito israeliano che ha ucciso molte migliaia di palestinesi fra cui tantissimi bambini". Per gli organizzatori "non è possibile accettare che le controversie internazionali siano affrontate con l’uccisione di esseri umani".