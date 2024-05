"Pace o scontro di civiltà?". La lectio magistralis di Battistelli

Nell’ambito degli Incontri capitali di Pesaro Capitale italiana della Cultura, martedì 28 alle 18,30 a palazzo Gradari si potrà ascoltare una lectio magistralis di Fabrizio Battistelli, ordinario di Sociologia alla Sapienza di Roma, da anni impegnato in temi relativi alla pace, alla guerra e al disarmo.

Sarà appunto discusso il tema “Pace o scontro di civiltà?“. Il tema è molto serio. Come è noto, i settantenni di oggi sono la prima generazione maschile del ‘900 non richiamata alle armi: i nonni, combatterono nel Secondo conflitto mondiale, i bisnonni nella Grande guerra: ma durerà? E viene anche da pensare quanto la guerra stessa sia immensamente cambiata in pochi decenni.

Non solo dal tempo degli assalti frontali di Cadorna ma anche rispetto ai recenti conflitti, dal Vietnam all’Iraq. Oggi due grandi conflitti – nel cuore d’Europa e non lontano dalle coste italiane – stanno causando perdite incalcolabili in termini di vite umane e gravissimi danni materiali, scavano abissi d’odio, generando potenziali rischi che potrebbero sfuggire di mano. L’ombra del luglio 1914, quando nessuno voleva la guerra e poi tutti vi precipitarono, sembra aleggiare di nuovo sul cielo della patria.

La minaccia alla pace e il deterioramento delle relazioni internazionali sono oggi fenomeni incombenti, le cui ombre si allungano pericolosamente anche all’interno dei singoli Stati europei con forme di conflittualità elevata e crescente intolleranza che – innescate dall’invasione russa e dalla strage compiuta da Hamas il 7 ottobre 2023, seguita dalla furibonda reazione di Israele – producono ondate di odio e sfidano la stabilità internazionale. Obiettivo dell’incontro è dunque una riflessione sui fattori che nel mondo contemporaneo acuiscono le contrapposizioni tra differenze nazionali e religiose (con particolare riferimento al rapporto tra maggioranza e minoranze), ma verranno sottolineati anche i fattori che possono far maturare soluzioni nonviolente per i conflitti in atto, tramite una maggiore comprensione delle problematiche che li provocano e avendo, come obiettivo, la cessazione delle ostilità e la costruzione di scenari di pace.

Fabrizio Battistelli, sociologo dell’Università di Roma “La Sapienza“, è presidente dell’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani e fondatore dell’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo. Ha svolto attività di insegnamento in università italiane ed estere e ha compiuto ricerche sugli aspetti sociologici delle istituzioni pubbliche con particolare riferimento alle funzioni della sicurezza interna ed esterna.

