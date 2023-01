’Padalino’, debutto al veleno per la settimana corta

Settimana corta alla scuola media Padalino, dall’anno scolastico 2023-2024. La decisione di concentrare la frequenza dal lunedì al venerdì, lasciando libero il sabato, è stata assunta a maggioranza dal consiglio d’istituto su proposta del consiglio dei docenti e dopo un sondaggio tra le famiglie (avrebbero risposto circa la metà dei 600 iscritti) che si sono espresse favorevolmente. Ma tanti altri sono molto perplessi: alcuni hanno persino presentato reclamo alla scuola, altri all’ufficio scolastico provinciale e regionale. Sette ore di fila sembrano troppe per mantenere l’attenzione, inoltre mancherebbe un locale per la mensa, il pranzo sarebbe sostituito da una pausa di 10 minuti, infine l’uscita posticipata limiterebbe l’attività extrascolastica. Motivi per cui questi genitori invitano la scuola a fermarsi e riflettere.

La dirigente scolastica, Lucia Di Stefano, difende però la scelta della settimana corta. "Già in vigore alla Gandiglio – spiega – dal prossimo anno sarà applicata anche da noi e alla Nuti. Alla Padalino faremo 6 ore al giorno per 5 giorni, per complessive 30 ore settimanali. Il resto sono potenziamenti, offerte formative (per lo sport, il latino, l’inglese, lo spagnolo, il teatro...) che la scuola mette a disposizione delle famiglie, libere di aderire o no". Cambia ovviamente l’orario e se quest’anno gli studenti escono alle 12.55 dal prossimo dovrebbero rimanere in aula fino alle 13.50. Oltre l’orario obbligatorio per tutti scattano i potenziamenti "a scelta – afferma la dirigente – delle famiglie". Potenziamenti che comporteranno la permanenza a scuola fino alle 14.50. Nell’arco delle sei ore di lezione sono previsti due break, mentre per chi sceglie il potenziamento "la seconda pausa – chiarisce la dirigente – dovrà essere più sostanziosa, come già accade ora: vedremo come organizzarci (il riferimento è al servizio mensa, ndr) anche in base alle adesioni".

Ma proprio sugli orari e sulla mensa si concentrano le contestazioni dei genitori secondo i quali chi frequenta l’indirizzo sportivo, che prevede 32 ore settimanali, per forza dovrà accettare le 7 ore, due volte la settimana. Il gruppo di genitori contrari alla settimana corta esprime dubbi sia sulla mensa che per chiamarsi tale, suppone l’esistenza di un locale dedicato, sia sulla pausa pranzo che dovrebbe essere 25-30minuti e non di 10 minuti come ipotizzato. Per queste famiglie la settimana corta sarebbe vantaggiosa per i docenti, molto meno per gli studenti. Padri e madri s’interrogano sul livello di apprendimento dei loro figli alla VI e alla VII ora di lezione e si preoccupano delle difficoltà che avranno a portare avanti le consuete attività pomeridiane. Senza contare che i più penalizzati saranno i ragazzini che abitano lontano dal centro. Difende la scelta la dirigente Di Stefano: "La settimana corta è adottata dall’85% delle scuole italiane spinte da motivazioni didattiche, da una migliore organizzazione e gestione dei tempi, a vantaggio di tutti i ragazzi. La scuola del futuro è sempre meno didattica frontale a favore di quella laboratoriale. Verso i cambiamenti c’è sempre una certa resistenza, quello che serve è fiducia nei docenti e in chi nella scuola lavora da una vita".

