Padiglione ha un nuovo refettorio

Non si fermano le novità in tavola per gli alunni di Tavullia. Dopo l’apertura il mese scorso della cucina centralizzata, ieri ha tenuto banco l’inaugurazione del nuovo refettorio nella scuola primaria Fabio Tombari di Padiglione. Al taglio del nastro hanno partecipato la consigliera regionale Micaela Vitri, il sindaco Patrizio Federici insieme alla sua giunta, l’ex sindaca Francesca Paolucci, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Pian del Bruscolo, Loretta Lucchetti e Andrea Zangari in rappresentanza della Gemos, la società che gestisce l’organizzazione e la preparazione dei pasti per gli alunni. Finanziato con fondi Pnrr per 550mila euro, il nuovo spazio permetterà ai bambini di consumare i pasti in un ambiente accogliente, all’interno di una nuova ala costruita di fianco all’edificio scolastico già esistente. Un intervento che oltre a garantire nuovi spazi per la refezione, ha anche l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna della scuola, grazie alla creazione di percorsi di collegamento tra i vari blocchi, sia all’interno che all’esterno della struttura. Dal punto di vista tecnico, la nuova costruzione di oltre 200 mq di superficie ha puntato soprattutto a trovare risposte efficaci alle esigenze pratiche del servizio mensa, riservando al contempo grande attenzione alla sicurezza.

"Questo progetto – sostiene il sindaco Patrizio Federici - non è soltanto un miglioramento logistico, ma rappresenta la chiusura di un cerchio. Con la nuova mensa completiamo un percorso di ammodernamento che ha reso la scuola di Padiglione più sicura, funzionale ed efficiente anche dal punto di vista energetico". Il nuovo refettorio è l’ultimo tassello di un percorso di rinnovamento radicale del servizio: dall’inizio di marzo infatti è entrata in funzione anche la nuova cucina centralizzata realizzata nella scuola d’infanzia Il Nascondino con un investimento di circa 98mila euro, la cui gestione è stata affidata con bando pubblico alla società faentina Gemos. Un intervento che garantisce ogni giorno 350 pasti destinati agli alunni di tutte le scuole del territorio, preparati all’interno di una struttura di circa 80 mq, con attenzione agli ingredienti di qualità, preferibilmente a chilometro zero.

b.g.