Padre Bocci è venerabile C’è il verdetto del Vaticano "E ora speriamo nella beatificazione"

Padre Giuseppe Bocci dichiarato venerabile. Si è concluso così il lungo iter, previsto per le Cause dei Santi, che ha portato ad esaminare le numerose testimonianze e gli innumerevoli scritti, frutto della spiritualità del Servo di Dio. Nato a Sant’Elpidio a Mare, il 25 marzo 1885, entrato nel seminario di Cingoli nel 1898, passando poi al noviziato di Camerino dove divenne religioso il 2 giugno 1901, appena sedicenne. Entrato nei Cappuccini, padre Giuseppe Bocci partecipò come semplice soldato di Sanità alla prima guerra mondiale e poi l’ordine dei Cappuccini lo mandò a Pesaro, dove è restato fino alla morte nel 1974.

"Non ci siamo sbagliati e non è stato un puro sentimentalismo – dice il parroco dei Cappuccini padre Marzio Carletti – a guidare il processo informativo: la Chiesa ha riconosciuto la sua santità! Una santità che non ha fatto salire padre Giuseppe sul palco del successo, ma che si è maturata nel nascondimento e nell’umiltà. Non sono state le opere da lui ideate e guidate a renderlo santo, ma il suo lasciarsi plasmare continuamente dallo spirito calcando le orme di San Francesco. Il custodire la sua tomba nella nostra Chiesa insieme ai suoi ricordi e far memoria della sua vita sia per noi non solo un onore, ma soprattutto la responsabilità gioiosa a seguirne l’esempio. Mentre ringraziamo il Santo Padre per questo traguardo raggiunto, preghiamo il Signore per intercessione del Venerabile padre Giuseppe perché, se è sua volontà, avvenga un miracolo necessario per la sua Beatificazione".

Padre Marzio conclude: "Una curiosità: il parere favorevole della Plenaria dei Teologi è stato emesso il 15 marzo 2022 (giorno della nascita del Servo di Dio) e la firma del decreto, dopo la Plenaria dei Cardinali, il 23 febbraio 2023 (giorno in cui ogni mese si ricorda padre Giuseppe nella memoria della sua morte avvenuta il 23 novembre 1974)". Padre Giuseppe Bocci istituì a Pesaro l’Opera delle Vocazioni e l’istituto delle "Volontarie Francescane delle Vocazioni". Si spese a Pesaro, quasi novantenne, il 23 novembre 1974. "Una forte vita interiore, nutrita intensamente dall’Eucaristia e da una profonda devozione mariana, sostenne la sua instancabile attività apostolica fino all’addio alla vita terrena.

Dal 21 ottobre 1995 il corpo di padre Giuseppe Bocci riposa nella Chiesa dei Cappuccini, dove egli ha dimorato per 46 anni. Il processo diocesano per la Beatificazione si è concluso nell’anno giubilare, il 25 novembre 2000, alla presenza di Monsignor Angelo Bagnasco.

Luigi Diotalevi