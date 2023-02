Padre Damiani e le storie dei profughi "Quei giovani fuggiti da Tito in barca"

Tra il 1945 e il 1956 un migliaio di profughi arrivarono a Pesaro dalla Dalmazia, ospiti di Padre Damiani, il sacerdote che fondò l’opera dedicata alle persone in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni titine nell’ex Jugoslavia. Un dramma che Pierluigi Cuccitto, laureato in ricerca storia all’Università di Macerata, sta riscrivendo sulla base di fonti e archivi che daranno vita a un libro voluto anche dalla Società di studi storici di Pesaro e dal Comune. Cuccitto, cosa accadde in quegli anni agli italiani che abitavano in Dalmazia e che arrivarono a Pesaro? "L’esodo giuliano-dalmata è conseguente alle violenze e persecuzioni perpetrate dai soldati comunisti di Tito contro le popolazioni italiane dell’Istria e della Dalmazia. La persecuzione è stata una conseguenza dell’instaurazione del nuovo regime comunista dopo l’8 settembre. Assistiamo così al fenomeno delle foibe, ai campi di concentramento, agli assassini perpetrati gettando le persone vive nel mare Adriatico. Dopo il passaggio dell’Istria e della Dalmazia al regime jugoslavo, si scatenò un grande esodo di persone, italiani ma anche sloveni e croati, verso l’Italia, attraverso la zona A, quella di Trieste per poi arrivare anche nella nostra città". Da cosa muove la sua ricerca? "In due direzioni. La prima è l’archivio diocesano di Pesaro che...