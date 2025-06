Padre di famiglia si è tolto la vita. Saltara sotto choc

Tragedia ieri a Saltara dove M. M., un uomo di 65 anni, è stato trovato senza vita nella seconda casa di famiglia. A lanciare l’allarme è stato il figlio, insospettito dal fatto che il padre, uscito in mattinata, non faceva rientro e non rispondeva alle chiamate.

Quando è arrivato sul posto, ha fatto la drammatica scoperta: il padre si era impiccato.

L’uomo, un ex assicuratore, era sposato e padre di famiglia. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri della stazione di Saltara: il decesso era già avvenuto. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando la famiglia ha compreso che qualcosa non andava per il verso giusto.

Constatata la situazione, i militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del caso e informato l’autorità giudiziaria.

Una comunità sotto choc, stretta attorno alla famiglia.

Ancora de definire la data del funerale.