Padre morto in vacanza, ancora da fissare la data dei funerali

Due comunità, sia quella che si ritrova nella chiesa dei Cappuccini, sia quella di un quartiere come Pantano, sono ancora in attesa di sapere la data e l’orario dei funerali di Sylvain Palazzi (foto), il padre di famiglia fulminato da un malore a Bologna al termine di un giro in bicicletta con un amico, fra l’altro infermiere, che ha tentato di rianimarlo, ma inultilmente.

Palazzi, da venti anni tecnico alla Biesse di Chiusura di Ginestreto era in vacanza con la famiglia, e cioè la moglie Manuela, insegnante, ed i suoi due figli, in una struttura termale alle porte del capoluogo emiliano.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì scorso quando Palazzi con l’amico sono rientrati nel centro termale. Il padre di famiglia, 48 anni, nato a Parigi, è crollato in terra e non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza.

La salma del 48enne è stata poi composta all’ospedale di Bologna, per essere sottoposta ad autopsia.