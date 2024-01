Padre Nanni: conteso nei salotti, faceva miracoli

Padre Michele Arcangelo Nanni, l’inedita storia di un santo cagliese dimenticato. Mirco Palmieri e Ermes Maidani hanno recentemente presentato un libro che ripropone all’attenzione di tutti i cagliesi, la storia di un frate domenicano vissuto nel XVII secolo. "Tutto è nato dal ritrovamento di un documento dell’epoca – afferma uno degli autori, Palmieri - conservato per oltre tre secoli dalle suore domenicane di clausura del convento di San Nicolò in Cagli, tristemente chiuso solo pochi giorni fa. Nato a Cagli il 3 luglio del 1593, da Domenica e Battista Nanni, fu battezzato con il nome di Francesco Maria e, appena adolescente entrò in convento dove, con l’Ordine domenicano, scelse il nome di Michele Arcangelo Nanni. Da quel momento ha inizio la sua straordinaria vita religiosa impreziosita dal dono della santità che gli consentì di compiere in vita numerosi miracoli alcuni dei quali documentati nel libro".

"Osannato e seguito da folle di fedeli fu portato a Roma dal cardinale Carpegna che lo aveva voluto come teologo personale. A Roma divenne in breve tempo famosissimo nell’ambito dei fedeli, ma anche tra la nobiltà romana che iniziò a contendersi la sua presenza nei propri salotti. La sua popolarità risultò indigesta per alcuni esponenti vaticani che ordirono nei suoi confronti una vile calunnia coinvolgendo in essa anche il Papa Alessandro VII il quale, in modo sprovveduto, e incauto, lo allontanò da Roma. La verità venne in breve tempo a galla e il Papa, per riparare all’ingiustizia commessa, lo richiamò a Roma promettendogli di nominarlo vescovo, ma Padre Nanni rifiutò, come già aveva fatto nel corso della sua vita ogni volta che gli fu proposta una carica. Anche il Papa successivo, Clemente IX, cercò di tenerlo accanto a sé a Roma, ma ci riuscì solo per pochi mesi, dopodiché Padre Nanni scelse di tornare a Cagli dove morì il 9 agosto del 1671".

"Nelle settimane successive alla sua morte numerosissimi miracoli furono segnalati dalle persone e religiosi che riuscirono solo a toccare la sua veste prima della sepoltura. Fu sepolto nella chiesa di San Domenico in Cagli dove, col passare dei secoli, è stato dimenticato dai fedeli, ma anche dagli organi religiosi. La causa della sua beatificazione iniziò pochi mesi dopo la sua morte, tanto era evidente la sua santità, infatti gli fu subito riconosciuto il titolo di ’Venerabile di servo di Dio’, ma per motivi non documentati il procedimento ecclesiastico si bloccò e tutto è finito nel dimenticatoio. Solo nel 1970 il cardinale Pietro Palazzini, allora Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, cercò di riaprire il procedimento, ma il sopraggiungere della sua morte bloccò di nuovo tutto. L’auspicio è quello di attirare l’attenzione dei fedeli cagliesi per il loro concittadino, ma anche degli organismi religiosi affinché si possa riprendere il processo di beatificazione di Padre Nanni per regalare al santo cagliese dimenticato quello che si era ampiamente meritato nel corso della sua vita".

Mario Carnali