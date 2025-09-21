Un dolore che non dorme mai, l’incubo di un padre notte dopo notte: "Salvatemi da mio figlio drogato"

Pesaro, 21 settembre 2025 – "Sono 35 anni che mio figlio si droga: prende qualunque cosa. Io ne ho 81 e non so più cosa fare". Arriva in redazione con gli occhi asciutti e piccoli di chi ha tanto sonno arretrato e il cuore gonfio di pensieri. Ha una disabilità al 100 per cento, ha lavorato per più di 50 anni, ed è arrivato a quell’età in cui si pensa che il peggio sia alle spalle. Invece è sempre sotto gli occhi, che non si chiudono mai, nemmeno per dormire.

L’altra notte ha dovuto chiamare i carabinieri. Un’altra volta. L’ennesima nottata in bianco, per i due anziani genitori di Montegranaro, lui già sopra gli 80, lei vicina. Svegliati alle 4 del mattino da un figlio tossicodipendente che è ormai la loro croce da quando, addirittura più di trenta anni fa, ancora adolescente, ha incontrato il demone che ha distrutto la sua vita e quella di chi gli sta attorno. Ora è un adulto di mezza età schiavo di se stesso, che chiede solo soldi, in continuazione. Ad ogni ora del giorno e della notte. Una richiesta violenta, che non si placa finché non trova soddisfazione. A volte arrivano i carabinieri, la polizia. A volte, più semplicemente, arriva il denaro. L’importante è far tacere quelle grida: minacce e insulti che rimbombano in tutto il quartiere. "Non è mai arrivato ad alzare le mani contro di noi – dice il genitore –, ma davvero non ce la facciamo più".

"Vengo qui perché non so più dove andare – dice –. Io e mia moglie viviamo così da 35 anni. Chiamiamo il Sert, chiamiamo i carabinieri, che ormai per noi sono quasi di famiglia. Siamo arrivati a denunciare nostro figlio per estorsione e minacce. Ma non cambia niente. Mia moglie gira tutto il giorno per capire come affrontare questo inferno, spera ancora, lei, che si possa risolvere. Io no. Io sono arrivato al punto che spero solo che la morte, per lui, arrivi presto. Anche se mia moglie non vuole che lo dica". E in fondo non lo vuole neanche lui, che non accetta nemmeno l’idea di cacciare quel figlio di casa. "Ma come faccio – dice –? Sta male, ha gravi malattie fisiche e psichiatriche, che fine farebbe per strada?".

In passato c’è stata anche un’esperienza in una comunità di recupero, per quattro anni. Ne era uscito ’pulito’. Ma una volta fuori, il richiamo della vita di prima è stato più forte. In certi periodi ha anche avuto dei lavori, che non è riuscito a tenersi. "Lo stipendio finiva dopo tre giorni" dice il padre. E ogni volta partiva la stessa assillante richiesta di soldi. L’ultima, qualche notte fa. "Io non credo che si possa accettare di vivere così – dice –. Chiedo aiuto per lui. E chiedo aiuto anche per me".