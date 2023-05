"Paesaggio deturpato" "Ai disastri pensa lo Stato"

Arrivano le segnalazioni dei primi turisti giunti in città: chiedono spiegazioni ai gestori degli hotel sull’antenna di Fiorenzuola. A prenderne atto è Fabrizio Oliva (foto), ex presidente Apa ed ora presidente Riviera San Bartolo. "Oggi viene consegnata la bandiera arancione, riconoscimento a Fiorenzuola di Focara come ‘Borgo ospite’ tra i più belli d’Italia e si piazza una antenna che deturba il paesaggio". Poi Oliva continua: "Credo che sia meglio prendere iniziative su questo fatto piuttosto che discutere per giorni sui paletti del molo di Pesaro, forse conviene politicamente perché autorizzati da altri enti o istituzioni? Focara deve la sua bellezza anche perché si trova nel contesto del parco, parco che va fatto vivere anche ai turisti. Non possiamo discutere sempre in modo astratto di questa risorsa paesaggistica: la prima questione sono i collegamenti e come Riviera del San Bartolo abbiamo già incontrato il comune di Gabicce, Gradara e Pesaro e tutti convengono che bisogna creare già da questa stagione un collegamento che parta sia da Pesaro che da Gabicce, ma che non trovi come fermata solo il borgo di Focara, ma anche Casteldimezzo e Santa Marina con possibilità di collegamento da Gabicce con Gradara. Sicuramente i comuni di Pesaro e Gabicce potrebbero attingere risorse anche dalla tassa di soggiorno. Avanti con i fatti e basta filosofia".