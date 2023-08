‘Paese dei Balocchi’ a tutto gas Stasera il teatro protagonista, domani si legge e si canta Pinocchio

FANO

Saranno l’incontro di stasera alle 20 con la Rete Teatri della salute e il concerto di domani sera alle 20.45 del coro della scuola primaria di Bellocchi, il clou delle due serate finali del Paese dei Balocchi.

"La prima iniziativa – afferma Michele Brocchini, presidente dell’associazione Il Paese dei Balocchi – esplora le straordinarie potenzialità del teatro nel promuovere la cultura dell’integrazione e dell’emancipazione".

Sono previsti gli interventi di Paolo De Lorenzi (Centro Diego Fabbri di Forlì per la Rete Teatri della salute), Maria Francesca Parma e Andrea Valli (coordinamento regionale Teatro e salute mentale). A seguire, alle 21, tutti attori con i Moretti in Jam&Fantasy, spettacolo di improvvisazione teatrale in cui saranno coinvolti anche gli spettatori.

Domani invece il concerto “Lo voglio chiamar Pinocchio“. "Protagonista – continua Brocchini – il coro “Una scuola tra le note“ diretto dal maestro Giorgio Caselli. Allievi e allieve leggono e interpretano “Le avventure di Pinocchio“, l’intramontabile opera di Carlo Collodi. Co-protagonista dello spettacolo sarà inoltre il Risorgimento italiano, inteso come serbatoio civile e culturale di ideali, sogni e aspirazioni".

Ma sarà anche un concerto del cuore, dedicato alla beneficenza. Al termine infatti partirà una raccolta fondi “Meravigliosa“ che sarà destinata a favore della scuola materna “Il Quadrifoglio“ di Forlì, colpita e danneggiata dalla recente alluvione. In vendita a Il Paese dei Balocchi il Cd “Meravigliosa” nato dalla collaborazione tra Tony Bungaro (cantautore) e Marco Pacassoni (musicista) con gli alunni della Scuola Primaria “F. Tombari” di Bellocchi.

ti. pe.