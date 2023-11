Paese delle Donne, premio alla Bottacin

La docente della Carlo Bo Francesca Bottacin è la vincitrice del 24° premio di scrittura femminile bandito dall’associazione culturale “Il Paese delle Donne“. Sarà sabato 2 a Roma, nella sede dell’Unione Donne d’Italia, la cerimonia in cui la scrittrice e prof di Storia dell’arte verrà premiata. Bottacin si è aggiudicata il primo posto nella sezione “Arti visive“, grazie al volume “Matilde Festa Piacentini, opere da una collezione privata. Studi e diagnostica“ (Gangemi, 2022). La vicenda umana e professionale della pittrice Matilde Festa Piacentini (Roma 1890-1957) fornisce un importante spunto di riflessione sulla condizione della donna artista nel secolo scorso. Tutto nasce nel 2014, con l’arrivo al laboratorio della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Università di Urbino di quindici dipinti dell’artista che poi sono stati restaurati e, parallelamente, Bottacin ha avviato una ricerca storico artistica che ha portato a scoprire un’artista di grande fascino e talento, vivace interprete della prima metà del Novecento, ingiustamente dimenticata dalla storia sia per ragioni politiche che, forse principalmente, per misoginìa. Il volume ricostruisce per la prima volta biografia e opera di Matilde Piacentini, con un ricco corredo documentario e iconografico. Segue, a cura di Gaia Biondini, il catalogo dei dipinti di collezione privata, in gran parte inediti. Approfondimenti dagli studi diagnostici di Paolo A.M. Triolo e dal saggio di Laura Baratin.

g. v.