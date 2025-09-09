Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Pesaro
CronacaPaesi sconnessi, entroterra sempre più isolato
9 set 2025
AMEDEO PISCIOLINI
Cronaca
Paesi sconnessi, entroterra sempre più isolato

Tavolo tecnico con vari sindaci per la rete mobile a singhiozzo. Pierini (Piandimeleto): "Un servizio fondamentale per famiglie e lavoro"

Nicolò Pierini sindaco di Piandimeleto

Si registrano in alcuni paesi dell’entroterra, con cadenze periodiche, delle carenze sulla rete mobile creando disagi ai cittadini, alle attività economiche e alle realtà produttive. A evidenziare il problema cercando una soluzione il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini. "Si parla molto di aree interne –spiega il primo cittadino – ma per renderle realmente competitive e vivibili è fondamentale investire sulla qualità dei servizi, a partire dalle telecomunicazioni. La connettività è uno strumento indispensabile non solo per le famiglie, ma anche per le tante attività economiche e industriali dell’entroterra, oltre che per innalzare il livello di istruzione. Per questo, già da diversi mesi insieme agli altri sindaci della zona (Belforte all’Isauro e Lunano) abbiamo convocato un tavolo tecnico per affrontare queste problematiche e trovare soluzioni definitive. Un ulteriore passo avanti sarà rappresentato anche dalla realizzazione di una nuova centrale elettrica, che permetterà di risolvere i problemi legati agli sbalzi di corrente e garantire un flusso stabile ed efficiente per chi vive e lavora qui. Il tavolo tecnico vede coinvolti Fibercoop, i principali operatori telefonici, le associazioni di categoria e le imprese del territorio, con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturata le criticità e individuare soluzioni concrete e anche Ministero delle Telecomunicazioni è stato formalmente attivato e grazie a questo lavoro di coordinamento, è in corso la progettazione di una nuova infrastruttura destinata a migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi di telecomunicazione in tutta l’area".

"Un altro tema strategico – aggiunge il primo cittadino di Piandimeleto – riguarda l’attivazione della fibra ottica, che in questi mesi sta interessando diversi Comuni grazie al progetto Open Fiber: un investimento importante che guarda al futuro delle aree interne. C’è chi si limita a fare polemica o a scrivere post sui social senza conoscere davvero la situazione, e c’è invece chi lavora ogni giorno con impegno e concretezza per migliorare la vita dei cittadini e degli imprenditori del territorio". am.pi.

