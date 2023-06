"Paga" i danni da alcol test con lavori socialmente utili

Voleva fare serata e tanti brindisi ma senza correre il rischio di una multa. Così aveva deciso di lasciare l’auto a casa e di salire in quella di amici. Ma al suo rientro, ha spostato la sua macchina parcheggiata in fondo alla via ed è finito contro la segnaletica del Comune di Montelabbate. E si è ritrovato a processo per guida in stato d’ebbrezza. Processo estinto e niente condanna per aver svolto lavori di pubblica utilità e ripagato 160 euro per il palo abbattuto. L’imputato è un 27enne di Montelabbate. Il fatto risale allo scorso anno. Tornato dalla discoteca prende la sua auto fino alla sua casa. Fa pochi metri e, complice l’asfalto viscido, si schianta contro il palo. Si mette a letto e alle 4 gli bussano i carabinieri. Sottoposto all’alcoltest, risulta fuori soglia. Scatta la denuncia.Difeso dall’avvocato Matteo Mattioli, ha svolto lavori di pubblica utilità per 72 ore. E pagato i danni. Reato estinto.

e.ros.