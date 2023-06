Pagamenti Tari e Imu si possono rinviare al prossimo novembre

In seguito all’entrata in vigore del decreto legge per l’emergenza maltempo di maggio, che include anche Urbino tra i Comuni beneficiari, è stata prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra l’1 maggio e il 31 agosto. La misura è valida per i contribuenti che, alla data dell’1 maggio 2023, avevano residenza, sede legale o sede operativa nel territorio comunale urbinate. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Si precisa che sono in consegna gli avvisi di pagamento della Tari 2023 per i quali l’attività di elaborazione e spedizione era già in corso all’entrata in vigore del decreto.