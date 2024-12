Paganini domina, Pucciarelli perfetto, Cannavò decisivo

Vukovic 6 Non può nulla sul gol della Lucchese. Chiamato poco in causa in questo match

Tonucci 6,5 Solido muro là dietro. Con gran carattere coordina la fase difensiva. Sempre grintoso in ogni situazione.

Coppola 6 Sbaglia in fase d’impostazione consegnando a Magnaghi la palla del vantaggio. In difficoltà nel primo tempo, non riesce a prendere le giuste misure. Si riprende però nelle ripresa dove ha l’occasione per il 3 a 1 respinta da Coletta.

Zoia 6 Preciso. Spesso coinvolto anche in fase d’impostazione si mostra sempre attento.

Tavernaro 6 Generoso. Pericoloso al termine del primo tempo (dal 26’ s.t Di Paola 6 Subito insidioso appena entrato, sempre nel vivo del gioco)

Pucciarelli 7. Magistrale. Partita di spessore in ogni fase. Salva di testa un colpo a botta sicura di Quirini nella ripresa. E’ un punto di riferimento per i compagni. Non sbaglia un colpo.

Paganini 7. Sontuoso. Tuttocampista di qualità. Perno di questa Vis. Dominatore della mediana, gestisce ogni situazione con grande esperienza

Orellana 6 Vivace. Prova a mettersi in mostra con qualche iniziativa personale sfiorando il gol all’ ora di gioco (dal 36’ s.t Ceccacci sv)

Peixoto 6,5. Ottima punizione sul finale di primo tempo. È sua la meravigliosa conclusione da fuori area a inizio ripresa che costringe al miracolo Coletta dalla cui respinta in collaborazione con la traversa nasce il gol del raddoppio.

Cannavò 7 Si prende la Vis sulle spalle portandola alla parità con una grande azione individuale dai cui sviluppi nasce il rigore. Sempre ficcante nelle puntate a rete.

Molina 7 Perfetto. Glaciale nell’esecuzione del penalty. Abile a destreggiarsi tra le maglie della difesa ospite e sfruttare il rimbalzo della traversa per raddoppiare (dal 24’ st Okoro 6: ingresso positivo.Risulta in partita fin da subito)

Lucchese (3-5-2): Coletta 6,5; Frison 5,5, Fazzi 5,5, Gasbarro 5,5 (15’ st Cartano 5,5); Gemignani 6, Catanese 6 (35’ pt Djibril n.g), Quirini 6, Tumbarello 5,5 (25’ st Selvini 5,5), Antoni 6(15’ st Ndiaye 5,5); Magnaghi 6,5 (25’ st Costantino 5,5), Saporiti 6.

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri 6. Preciso nelle scelte

Lorenzo Mazzanti