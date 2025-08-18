Paganini: "Non siamo ancora in piena forma. In molti hanno chiuso la gara con i crampi"

"È stata una bella partita, intensa, vinta dalla Sambenedettese grazie a degli episodi. In queste prime partite stagionali vince chi possiede più energie sul finale. Noi non siamo ancora in piena forma e infatti in diversi hanno concluso la gara stanchi e con i crampi. Dispiace per il risultato ma la nostra condizione attuale è dovuta ad un periodo di preparazione molto intensa". Si è dimostrato lucido anche nel post partita Luca Paganini, che dopo aver fornito la sua consueta prestazione di sostanza a dieci minuti dal termine ha avuto l’opportunità di riscrivere la storia del primo derby marchigiano della stagione.

Un vizio, quello del gol, che per Paganini ha caratterizzato l’ultima parte della scorsa annata ma che con l’arrivo dell’estate sembra essersi assopito. In uno dei suoi classici inserimenti in area, il fedelissimo di Stellone, pur essendo solo, di testa non ha infatti inquadrato la porta fallendo così l’opportunità di agguantare il pari: "Sul bel cross dalla destra di Berengo la palla mi è rimasta un po’ indietro e arrivando in corsa non sono riuscito ad impattarla al meglio. Sono consapevole che è stata un’occasione importante ma andiamo avanti senza disperarci". Un atteggiamento, quello che Paganini ama ostentare davanti ai microfoni, tradizionalmente positivo. Questo suo modo di fare spesso lo premia e proprio come già accaduto nella scorsa stagione gli attribuisce quella consapevolezza tale da affrontare al meglio le gare successive. I più attenti si ricorderanno infatti come Paganini, nel post gara dell’andata playoff contro il Rimini, era riuscito a trasformare il gol allo scadere dei romagnoli come un’ occasione per affrontare in modo più aggressivo il ritorno e così è stato. Quella vittoria epica al Romeo Neri può dunque essere il ricordo utile a non affrontare l’esordio di campionato venerdì a Pineto con un morale già appesantito dalla sconfitta di Coppa Italia. Anche contro la Samb la nota legge del calcio gol sbagliato- gol subito ha trovato conferma e due minuti dopo la grande chance di Paganini Eusepi ha raddoppiato, mandando così in delirio gli oltre seimilia tifosi rossoblù. Una vera e propria bolgia, quella del "Riviera delle Palme", già messa in preventivo da Paganini stesso: "Sapevamo di trovare a San Benedetto una squadra agguerrita che dopo aver vinto il campionato in D lo scorso anno in questo avvio di stagione avrebbe avuto tanto entusiasmo e sarebbe stata spinta dalla voglia di mettersi in mostra e da una calorosa tifoseria, che anche all’ esordio stagionale ha creato una stupenda cornice sugli spalti".

A partire dalla trasferta di Pineto, senza gli squalificati Nicastro e Di Paola e con una difesa assediata dagli infortuni (oltre a quello di Zoia, Tonucci e Bove sono vittime di acciacchi), la Vis vorrà rendere la sconfitta al primo turno di Coppa Italia una scaramantica abitudine, intrapresa già dallo scorso anno contro l’Arezzo. In quel caso i toscani si imposero per 3 a 1 al Benelli.

Lorenzo Mazzanti