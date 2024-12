Paganini: "Prima la salvezza, poi vedremo..."

"Ennesima prestazione importante. Continuiamo a volare sulle ali dell’entusiasmo. Sono contento per il gol soprattutto perché è valso i tre punti". Luca Paganini dopo la solita grande prestazione, questa volta impreziosita anche dal gol vittoria, ha mostrato tutta la sua esperienza anche ai microfoni post partita di Spal-Vis Pesaro. "Abbiamo concesso poco, siamo stati aggressivi sulle seconde palle. L’ottima gestione del possesso ci ha permesso una buona supremazia territoriale. Un interesse comune fa sì che quel che conta non siano i ruoli ma l’occupazione del campo. Tutti quanti sanno cosa devono fare anche in zone che non competono. Questa coesione di mentalità è fondamentale". Segue poi l’elogio all’intero progetto Vis: "La società sta lavorando bene anche in ottica futura. All’interno della nostra rosa ci sono giovani importanti. Come vediamo chiunque giochi lo fa più che bene". Infine c’è spazio anche per uno sguardo verso il futuro:"Il nostro obiettivo è quello di scendere in campo ogni partita per vincerla. Noi puntiamo alla salvezza il prima possibile. Tutto quello che viene poi è un qualcosa guadagnato. Sono contento di ciò che sta facendo la squadra, se riusciremo a toglierci qualche soddisfazione ulteriore ben venga".