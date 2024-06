Paganini? Speriamo che ripeta. Le prodezze

La Vis secondo Stellone fa intuire le strategie dopo aver piazzato il primo colpo di mercato, per ora ufficioso ma molto credibile: pochi innesti ma mirati e di qualità. Il nuovo esterno di centrocampo è uno specialista del ruolo e un pupillo del tecnico romano. Carriera lunga e ricca di soddisfazioni quella di Luca Paganini, parimenti romano, 31 anni, che in Ciociaria ha vissuto gli anni migliori ma ha anche militato in piazze importanti come Ascoli, Lecce e Trieste. La Vis se lo aggiudica da svincolato, strappandolo alla concorrenza del Latina che avrebbe voluto rinnovargli il contratto dopo una stagione da 40 presenze (quasi tutte da titolare e per intero, per 3.200’ complessivi), Coppa Italia e playoff compresi, condite da 3 gol e 6 assist. Il giocatore (8 campionati tra B e A, quasi 200 presenze e 29 gol col Frosinone, di cui è cittadino onorario) evidentemente non ha resistito al richiamo del mister che lo ha lanciato nel grande calcio. Qualcuno ricorderà il suo primo gol nella massima serie, uno stacco aereo in Frosinone-Sampdoria 2-0; ancor di più il vantaggio dopo appena un minuto in Milan-Frosinone 3-3, Donnarumma infilato con un destro incrociato da fuori. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Bruno Conti per maestro, piede destro, doti di velocità e resistenza, capace di giocare indifferentemente sulle due corsie come esterno di centrocampo (ma con Baroni prima e Nesta poi ha giocato anche da interno), Paganini sarà un punto di forza della prossima Vis. Per lui la società ha preparato un biennale, così come ha predisposto l’ulteriore prolungamento del contratto del mister e del suo staff.

Intanto si delinea il prossimo girone B. La promozione tra i cadetti della Carrarese, meritata a conferma dell’alto livello del girone centrale, unita alla bocciatura dell’Ancona (via libera al ripescaggio del Milan), crea dei vuoti: alle 14 reduci della scorsa stagione, si uniscono infatti le retrocesse dalla B, Ascoli e Ternana e le promosse dalla D, Pianese e Carpi. Restano due caselle da riempire: una andrà quasi certamente al Campobasso, la più nordista delle meridionali; l’altra inevitabilmente a una formazione del girone A; la più indiziata, usando il criterio della suddivisione orizzontale, sembra la Pergolettese (Crema è la città), ma rischiano anche le veronesi (Virtus e Caldiero), così come Union Clodiense e Arzignano. Quanto alle seconde squadre di A, in ossequio al criterio dell’alternanza, la Juventus dovrebbe finire al nord, l’Atalanta scivolare nel B e il Milan (ultimo arrivato) finire al sud. Tutto questo al netto di eventuali ulteriori bocciature e trafila di ricorsi.