Pagelle Arsenio Lupin-Maretto gira il match

Petrovic 6,5 Gara di sostanza soprattutto in difesa, nella seconda parte del match. Non preciso al tiro, ma ha messo dentro una bomba pesante: porta a casa 5 rimbalzi (38 a 33 per Nardò) e chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Comis n.g.

Maretto 8 Voto alto perché ha acceso la miccia della riscossa in un match che stava diventando ostico: tre palle recuperate a centrocampo, una dietro l’altra, quelle che hanno ribaltato e fatto girare il match. Tanto basta all’interno di una partita dove non ha brillato in fase offensiva: chiude con 0 su 1 da sotto e 1 su 4 dalla distanza. Ha 4 rimbalzi con 4 assist.

Imbrò 6,5 Ha tirato bene dall’arco perché ha chiuso con 3 su 4 nelle bombe, ma i suoi punti pesanti non sono arrivate non nei momenti cruciali. In penetrazione chiude con 0 su 3 ma ha 4 rimbalzi e 5 assist.

De Laurentis 7 gara solida al centro dell’area con anche 7 rimbalzi raccolti. Una zona del campo molto ruvida la sua perché sul fronte opposto c’erano giocatori di stazza ed anche ruvidi. Chiude con 5 su 7 da sotto e 1 su 1 da fuori.

King 7,5 Una buona gara soprattutto nella seconda parte: ha dato un contributo a rimbalzo perché come De Laurentis ne ha portati a casa 7. Al tiro preciso perché chiude con 6 su 8 da sotto e con 1 su 2 da fuori.

Bucarelli 5,5 Parte bene e balla il rock and roll come Ahmad, ma poi si spegne. Attivo in difesa ad inizio di ripresa. Chiude con 1 su 5 da sotto e 1 su 3 da fuori. Ha 7 assist.

Lombardi 5,5 Una bomba (su 3) e poch’altro da raccontare. In campo 4 minuti.

Zanotti 6,5 Si prende una bastonata in faccia, deve non solo uscire ma deve anche farsi medicare negli spogliatoi. Non male ma nella ripresa si perde nei falli. Chiude con 2 su 3 da sotto e 1 su 2 da fuori.

Ahmad 6 Ha iniziato come un Harlem: era in esibizione. ma poi il tiro non lo ha sorretto per cui è calato ed ha anche forzato. Ha fatto vedere di meglio. Chiude con 6 su 10 da sotto e con 1 su 7 da fuori. Qualche buona palla recuperate.

