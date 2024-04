Pagelle Cinciarini e il capitano le due superstar

McDuffie 7 Ha un grande e solo merito quest’ala e cioè quello di aver acceso i compagni ad inizio del terzo quarto con una entrata che ha trascinato dietro i compagni e il pubblico. Un’altra bella bomba nel finale caldo. Sopra bisogna metterci anche 5 rimbalzi presi. Chiude con con 3 su 8 da sotto 1 su 2 da fuori con 4 su 4 nei liberi.

Bluiett 6 Rispetto ad altre gare un paio di buoni minuti a rimorchio di McDuffie, un paio di canestri pesanti in un momento difficile della gara quando sembrava che Cremona dovesse vincere passeggiando. Chiude con 2 su 4 da fuori e 0 su 2 da fuori.

Visconti 5,5 Una gara persa nei falli che lo hanno limitato: nel finale entra ed esce in un amen. Comunque non pesante nell’economia del match. Chiude con 0 su 2 da sotto e con 2 su 3 da fuori.

Wright Foreman 6,5 Una partita strana quella dell’Harlem perché ha giocato ed anche bene in alcuni frangenti del primo tempo, ma nella ripresa sia Cinciarini che Tambone non avevano bisogno del fenomeno per cui la palla l’ha vista il giusto. Il play chiude con 3 su 4 da sotto e 2 su 5 da fuori con 3 su 3 nei liberi.

Ford 5 E’ la prima volta che esce dal campo sospinto dai fischi del pubblico. In campo due minuti e questo dice tutto: tabellino passato in lavatrice. Ha un rimbalzo.

Tambone 8 La vera macchina da guerra della formazione biancorossa. Presente sempre in tutto l’arco del match e nel finale è stato quello che ha piegato, con i suoi tiri, le gambe a Verona. Una delle più belle gare, la sua, disputata in questo campionato, anche per lui travagliato. Chiude con 4 su 5 da sotto 5 su 12 da fuori, ha anche 5 rimbalzi.

Cinciarini 8 Ha il senso del campo e della posizione in maniera eccezionale. Un dato dice tutto: è il migliori rimbalzista della squadra con 11 palle portate a casa. Presente e credente quando la partita si è incendiata ed ha messo dentro anche 3 bombe su 4 tentativi. Una partita tutto cuore e s’è anche capito che conta e pesa molto dentro la squadra. Ha anche 7 assist.

Mazzola 6,5 Una bella gara tenendo conto che nei primi venti minuti ha dovuto subire la fisicità dei centri di Cremona. Comunque ostile in area con alcune buone conclusioni e tiri liberi pesanti messi dentro nel finale. Chiude con 1 su 1 e con 1 su 4 da fuori con 5 su 6 nei liberi.

Love 5 Con il corri e tira non c’entra assolutamente nulla. Un figurante: chiude con 1 su 1, 2 su 2 ai liberi e un rimbalzo.

