"Pagheremo 110mila euro di elettricità, le tasse però non aumenteranno"

Il Comune di Lunano ha approvato il Bilancio confermando tutte le aliquote precedenti: "per l’addizionale Irpef abbiamo una tariffa allo 0.6%, come altri Comuni che sono riusciti a mantenersi su questi parametri grazie alla fusione. Noi ce l’abbiamo fatta senza questa procedura ma sopratutto in un anno molto difficile per il lievitare dei costi.", spiega il sindaco di Lunano Mauro Dini. Ma non c’è solo l’aspetto erariale, durante l’intervista spazio anche agli investimenti con progetti per 5milioni di euro spalmati su diversi assi strategici per l’entroterra.

Dini,parliamo degli aumenti.

"Beh abbiamo pagato 110mila euro per la fornitura di energia elettrica, anche se la cifra precisa la vedremo nelle prossime settimane nel consuntivo. E’ una spesa significativa su 1milione e 600mila euro di Bilancio. La nostra struttura costi, come per tutti i Comuni piccoli, è abbastanza fissa. Questo vuol dire che ogni euro che entra sappiamo già come uscirà. Quindi la quasi totalità della parte corrente, dove però rimangono circa 30mila euro per la manutenzione o altre voci".

Però se non si è aumentata la tassazione come farete a mantenere i conti in ordine?

"Il nostro livello di tassazione è tra i più bassi del territorio. Siamo riusciti a razionalizzare molto il patrimonio, ecco come ci siamo riusciti. Questo significa 55mila euro di entrate in affitti, poi abbiamo lavorato molto sul personale. A seguito dei pensionamenti, in alcuni casi, sono state stipulate delle convenzioni con altre Amministrazioni per la condivisione di collaboratori, riducendo di fatto la voce stipendi. Su questo, rispetto a 10 anni fa, abbiamo un risparmio di circa 60mila euro. Nessun mutuo, l’ultimo è stato aperto 10 anni fa".

Ma allora i progetti sonno tutti fermi?

"No, sono tutti imbastiti con i bandi ed i finanziamenti. Tra quelli che abbiamo aperto e quelli che andremo a fare siamo sui 5milioni di euro divisi in 15 progetti. Questi spaziano dalla scuola alla valorizzazione del patrimonio storico e del castello. Ma anche gli impianti sportivi e il digitale. La sicurezza e la viabilità. Per attivarli come Comune contribuiremo con 90mila euro di co-finanziamento".