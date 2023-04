Paghi la tassa di soggiorno? Visite gratuite nel weekend

di Anna Marchetti

Siti aperti (monumenti, chiese, aree archeologiche), strumenti multimediali per la visita della città e itinerari guidati gratuiti nel week end. Da giugno per i turisti, soprattutto per coloro che pagano la tassa di soggiorno e che saranno identificati attraverso una card, sarà più facile "scoprire" Fano. Tutto questo grazie alle risorse che derivano dalla tassa di soggiorno e al progetto che stanno mettendo a punto gli assessorati alla Cultura e al Turismo.

Alla Pinacoteca Malatestiana e al Museo della Flaminia, si aggiungeranno la domus del palazzo dell’Urbanistica, l’anfiteatro romano nell’area dell’ex caserma Montevecchio in fondo a corso Matteotti, la chiesa di San Francesco, gli scavi della Memo e quelli di San Agostino. Per questo sito, in gestione all’Archeoclub che già assicura le visite guidate su prenotazione, l’Amministrazione comunale sta pensando ad un ampliamento degli orari. Un tema che l’assessore alla Cultura Cora Fattori ha affrontato ieri pomeriggio in un incontro con l’Archeoclub e la Curia, proprietaria dell’area. "L’Archeoclub è un punto di riferimento importante e di grande valore – commenta l’assessore Fattori – dobbiamo solo capire come organizzarci insieme". Un nuovo sistema di visite che "servirà a facilitare – spiega Fattori – anche il lavoro delle guide turistiche private che sapranno in anticipo modalità e tempi di prenotazione per l’accesso ai siti storici cittadini". Tra questi, ancora per quest’anno, non ci sarà il teatro romano di via De Amicis che per motivi di sicurezza non può essere aperto al pubblico: si spera di riuscirci almeno per la stagione 2024. Così come non si potrà accedere alla recente area archeologica di via Vitruvio dove sono emersi i resti di un importante palazzo di epoca romana, forse collegabile alla basilica di Fano di cui parla Vitruvio nel De Architectura. Scavi che la Soprintendenza dovrebbero riprendere a metà maggio, anche se la data non è ancora fissata, grazie al finanziamento di 45mila euro del Ministero della Cultura. Rimangono fuori dal circuito delle visite anche gli scavi archeologici sotto Palazzo Bambini in piazza XX Settembre, attuale sede del Credit Agricole, chiusi da prima della pandemia. "Non abbiamo più un referente locale – fa presente l’assessore Fattori – e dobbiamo prendere contatti con la sede di Roma".

"Finalmente siamo riusciti a realizzare – sottolinea l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – un progetto che faciliti la visita turistica della città. Come indicato nel piano strategico dopo l’itinerario marinaro, quello gastronomico e outdoor completiamo il percorso con l’itinerario storico-culturale. E’ questa una delle decisioni scaturite dal tavolo economico, che si riunisce periodicamente, e realizzabile con l’utilizzo delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno".