Pagine e sport vanno a braccetto. In cattedra ex campioni ed esperti

Letteratura e sport a braccetto. Da domani al via la seconda edizione del progetto ’Oltre l’effimero’ che accompagnerà il programma di Pesaro 2024. Un programma sempre più ricco che si inaugurerà domani con il primo convegno nazionale dal titolo: ‘Strani rimbalzi. Pesaro, Venezia, Livorno: la pallacanestro (e non solo) dialoga con la storia cittadina’, che si terrà nella biblioteca Bobbato dalle 15,30 alle 19,30. In più, si ripropone anche quest’anno,con prima data il 23 gennaio, la rassegna di presentazioni editoriali nella sede di Palazzo Ciacchi che vedrà protagonisti quattro nuovi libri."Abbiamo deciso di arricchire il programma proprio per far vivere al meglio l’anno da Capitale della Cultura" spiega Giuliano Martufi. Il 23 gennaio Emiliano Poddi presenterà il suo libro sul basket ‘Le vittorie imperfette’ attraverso un dialogo con Giorgio Bonaga, il 7 febbraio Emilio Gentile si confronterà con Paolo Teobaldi intorno a ‘Il lanciatore di giavellotto’ di Paolo Volponi, altra data il 21 febbraio: Maria Nadotti, traduttrice e curatrice dell’opera di John Berger, discuterà con Alberto Pancrazi dei testi raccolti in ‘Sulla motocicletta’ e infine il 6 marzo Boscia Tanjevic darà inizio ad un dibattito con Franco Bertini intorno al libro di Gigi Riva ‘ L’ultimo rigore di Faruk’. Un’iniziativa che vuole spaziare su diverse tematiche. Il 22 marzo, nella piscina del Centro Federale Facchini, si affronterà il tema del nuoto con l’evento "Senza peso e senza età - Bracciate che annullano le distanze (la magia del nuoto)".

L’ultimo appuntamento è segnato per il 4 maggio a Palazzo Montani Antaldi con l’incontro ’Parlare di sport tra luoghi comuni, vittorie e fallimenti: esperienze simbolo della Pesaro sportiva’. Una tavola rotonda in cui il dottor Piero Benelli animerà un confronto con quattro concittadini del mondo sportivo ai massimi livelli: Giorgio Ciaschini, Gianluca Pascucci (basket Nba), Matteo Panichi (preparatore atletico Nazionali di basket), Matteo Giunta.

Ilenia Baldantoni