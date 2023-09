Pagine speciali nei mesi dell’attesa

La "testatina" che vedete in alto, quella con il conto alla rovescia in vista dell’inizio di Pesaro 2024, rappresenta anche la prima tappa di una nostra rubrica che proporremo nel corso di questi mesi che ci separano dal nuovo anno. Un contenitore in cui si parlerà di cultura cittadina, di storia, arte, musica. Pagine in cui ospiteremo interviste e approfondimenti per accompagnare il cammino di Pesaro verso un appuntamento che rimarrà sicuramente nella storia cittadina. E allora seguiteci, perché sarà bello vivere anche l’attesa.