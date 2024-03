Pagliari: "Ora la riabilitazione. Grazie ai tifosi per il supporto"

Con il morale alto dopo il successo contro il Notaresco il Fossombrone sta lavorando a pieno regime per farsi trovare pronto nella prossima sfida esterna con la Matese. Intanto lunedì il capitano Lorenzo Pagliari infortunatosi una quindicina di giorni fa nella giornata di lunedì ha subito un intervento per la ricostruzione del legame crociato e la sutura del menisco.

"L’operazione è stata svolta con successo dal dott. Paolo Barbadoro alla clinica ‘Montanari’ di Morciano - ci dice Pagliari.- Dopo questi primi giorni di riposo inizierò la fase più difficile, ovvero quella della riabilitazione. Per fortuna ho tante figure che mi possono aiutare in questo cammino come la mia compagna Martina, fisioterapista, e mister Fucili, professionista nel recupero sportivo. Sarà complicato e difficile come percorso ma mi fido molte di queste persone e sono convinto che mi rimetteranno in piedi nel miglior modo possibile. Alla squadra ho ringraziato tantissimo per tutto quello che hanno fatto per me domenica, dedicandomi anche la vittoria. Mi piange il cuore vederli soffrire e non poter fare nulla. Gli starò sempre vicino per quello che posso per raggiungere il nostro obiettivo. Devo ringraziare infinitamente anche i tifosi per l’immenso supporto che mi hanno dato in questi giorni difficili, è stato il mio primo infortunio grave ma grazie a loro e ai compagni mi stanno dando la forza per superare tutto questo e ritornare. Ringrazio anche la società per il sostegno e la vicinanza che mi ha trasmesso".

Ritornando alla Matese, prossimo avversario del Fossombrone, dopo la sconfitta di domenica sul campo del Sora per 4 a 1 l’altro ieri ha pareggiato sul proprio terreno per 0 a 0 contro l’Alma Juventus Fano non schiodandosi dall’’ultimo posto con 18 punti, 3 in meno del Vastogirardi (penultimo). Con un piede quindi sul baratro della retrocessione la squadra allenata da mister Feola cercherà di far di tutto per prendere l’intera posta contro un Fossombrone però in buone condizioni e con un gruppo coeso e che sa sopperire alle assenze come è successo domenica scorsa. Un gruppo quindi solido questo del Fossombrone, composto di calciatori di qualità, guidati da un tecnico capace e con dietro una società sempre presente e con grandi numeri: 400 tesserati, 250 i giovani del settore giovanile, 700 gli spettatori in media presenti alla domenica alla stadio, 250 il numero di abbonati alla stagione in corso. C’è da essere soddisfatti.

Amedeo Pisciolini