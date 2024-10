Pagnini & Mercantini, lo spettacolo ’esplosivo’ del dialetto sarà domani

È stato rinviato, causa pioggia, a domani, domenica 6 ottobre "El fior fior del dialett". L’appuntamento che vedrà protagonisti le due icone del teatro dialettale pesarese Carlo Pagnini e Franca Mercantini, si svolgerà alle ore 18, sul palco della Biosfera di piazza del Popolo. L’appuntamento era fissato per questa sera ma il meteo ha suggerito il cambio. Immutata la voglia dei pesaresi di assistere alla esibizioni di un duo di eccezione, quello di Pagnini e Mercantini.

"Per la prima volta insieme, due grandi attori e poeti, due icone della pesaresità, due figure capaci di far riflettere, sorridere, rapire e travolgere il pubblico, attraverso l’uso artistico di una lingua che racconta la nostra identità, l’anima dei pesaresi". Hanno commentato il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco assessore alla Cultura e al turismo Daniele Vimini. Franca Mercantini e Carlo Pagnini porteranno sul palco della Biosfera, il "fior fiore" della loro produzione dialettale, "ma porteranno soprattutto loro stessi e le loro splendide vite in un appuntamento da non perdere, per scoprire e riscoprire la grande attualità della lingua in cui si parlava e soprattutto si pensava, in quell’epoca in cui si è fondata l’essenza della città" concludono Biancani e Vimini. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito. Carlo Pagnini, classe 1928, nato a Pesaro, a Pantano, è da sempre attivo nell’ambito di diverse forme espressive, come autore e interprete. Da più di 90 anni sulle scene, è attore per passione, poeta quasi per necessità, autore di testi umoristici per allegria.

Franca Mercantini è nata a Pesaro nel 1935, scrittrice e attrice dialettale, ha iniziato la sua carriera partecipando ad una trasmissione di una radio locale, Stereo Pesaro 103, negli anni ‘80. Ha pubblicato una biografia: "L’altalena della vita" nel 2020, tre libri di poesie: "Un po’ par sorta" nel 1987, "Coriandol de ricord" nel 1991, "Pesre tèl còr" nel 2024. Le sue poesie esprimono i ricordi di momenti vissuti, sentimenti e ironie.

Luigi Diotalevi