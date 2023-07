Pala D, corsa allo sponsor La Megabox fa la proposta Per due anni offre 37mila euro

La mossa della Megabox con la proposta per la sponsorizzazione del Pala D conferma che la società di Montecchio ha scelto Pesaro come sede del suo campionato di Serie A1 femminile (foto, una partita). D’altra parte l’accoglienza della città e del sindaco Matteo Ricci è stata decisiva per convincere il presidente Ivano Angeli. Nel giro di un paio di settimane partiranno i lavori per l’adeguamento degli spogliatoi, come richiesto nel volley di A1. Mentre l’amministrazione comunale ha chiesto un sopralluogo tecnico per il miglioramento del parquet, che dovrà essere utilizzato dalle tre squadre di basket di serie B. Più gli allenamenti della Vuelle in caso di impossibilità di utilizzo della Palestra Nord della Vitrifrigo.

La Megabox ha infatti inviato una proposta di sponsorizzazione tecnica dell’importo di 36.922,23 euro (iva esclusa) per il Pala D di Campanara con possibilità di apporre sul palasport la denominazione. "Si ritiene di far precedere l’affidamento del contratto di sponsorizzazione – afferma nell’atto l’amministrazione comunale – dalla pubblicazione del presente avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse concorrenti. L’atto avrà scadenza tra 15 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. Allo sponsor sarà data visibilità mediante la possibilità di appore sull’impianto sportivo di via delle Esposizioni la denominazione prescelta per la durata di due anni.

La gestione della sponsorizzazione verrà regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale verranno, in particolare, stabiliti il diritto dello sponsor alla concessione del diritto di denominazione dell’impianto; la durata del contratto di sponsorizzazione; il recesso unilaterale del Comune nel caso in cui lo sponsor ponga in essere comportamenti sconvenienti; il divieto di cessione del contratto di sponsorizzazione". Vedremo se in questi 15 giorni scenderà in campo una proposta alternativa. L’unico precedente riguardante Campanara era l’intitolazione a Nino Pizza per il calcio a 5.

Luigi Luminati