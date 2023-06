"Pala dei Montefeltro, serve una risposta"

Urbino e il Montefeltro vuole chiarezza sulle possibilità di rientro della Pala Montefeltro, sia esso definitivo o, in subordine, in prestito per una mostra di lunga durata. Il gruppo di minoranza torna a sull’argomento, uno dei temi su cui da anni insiste, sostenendo che il Ministero della cultura debba delle risposte alla città.

"Non è più tollerabile che non si replichi mai alle richieste urbinati, che vanno avanti da quasi due secoli, con le prese di posizione, tra gli altri, di Carlo Bo e di Paolo Volponi – affermano Giorgio Londei e Federico Cangini –. Noi chiediamo al sindaco, anche nella sua veste di assessore alla cultura, di rinnovare la richiesta a chi di dovere, coinvolgendo il prosindaco Vittorio Sgarbi, che è pure Sottosegretario di Stato alla Cultura e, per altro, più volte si è detto favorevole alle ragioni di Urbino. Sappiamo che non si tratti di un’operazione semplice, tuttavia crediamo che dobbiamo impegnarci unitariamente e al massimo per conseguire l’obiettivo. Nel momento in cui, poi, è in corso il restauro della chiesa di San Bernardino, non possiamo perdere l’occasione, visto che lì si trovano le spoglie del duca Federico. Fu lui a volere la Pala Montefeltro, che non chiamiamo “di Brera“ perché con Milano non ha alcun legame, se non l’essere stata trafugata e portata lì, per noi illegalmente e in modo truffaldino. Ovviamente – concludono nella loro nota –, dopo una restituzione o un prestito per l’esposizione in una mostra, la sede in cui collocare l’opera dovrebbe essere Palazzo ducale".

n. p.