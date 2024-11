Pala del Barocci in tour a Milano. Per Natale

Un pezzetto di Urbino questo Natale sarà a Milano. E che pezzo: parliamo di una grande pala dipinta da Federico Barocci. L’Amministrazione comunale del capoluogo lombardo ha infatti chiesto alla Galleria urbinate la Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda (nota come ‘La Madonna di San Simone’) in prestito per essere esposta nel palazzo municipale per il tradizionale appuntamento con la grande mostra di Natale di Palazzo Marino. Ogni anno vi è un’esposizione straordinaria e gratuita di un’importante opera d’arte, allestita nella Sala Alessi, il grande e storico salone di rappresentanza del Comune di Milano. E dal prossimo 4 dicembre fino al 12 gennaio 2025, milanesi e turisti potranno ammirare il capolavoro di Barocci, normalmente custodito in una sala al secondo piano del Palazzo Ducale, che proprio di recente era ‘scesa’ per essere stata parte della mostra dedicata al grande pittore urbinate. Il direttore Luigi Gallo e la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini Massari hanno firmato anche l’esposizione milanese: "L’opera in mostra a Milano – dicono i due - città con la quale l’artista ha intrattenuto importanti e continuativi rapporti per alcune opere, in particolare per la Fabbrica del Duomo, è un apice della prima maturità di Federico, al centro della costruzione del suo personalissimo stile, pieno di un dinamismo interno tutto emozionale, modulato con colori sensitivi, per intonare, francescanamente, un cantico all’armonia del creato: uomini, piante, animali".

Giovanni Volponi