Pala del Perugino, slitta l’arrivo. Rinviato alla settimana prossima

Avrebbe già dovuto essere rientrata a Fano la Pala del Perugino, dopo tre anni esatti dal suo trasferimento nel laboratorio dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per il restauro. Ma per motivi di sicurezza, il suo trasporto è stato rinviato alla settimana prossima. "Non ci è stata ancora comunicata la data precisa - ci riferisce l’assessore ai Sistemi Museali di Fano, Cora Fattori - ma sicuramente sarà la prossima settimana. Speriamo già lunedì".

Tanto più che giovedì prossimo è prevista l’inaugurazione della mostra-dossier sul Perugino (in programma dal 7 dicembre al 7 aprile) che la vedrà esposta nella Sala Morganti del palazzo Malatestiano di Fano assieme ad altre due opere del maestro di Raffaello: un evento culturale che a fronte di 120mila euro che il Comune ha investito nel suo allestimento, vede attesi in città migliaia di visitatori, con un indotto economico che si spera all’altezza di quegli arrivi. "Abbiamo già preparato gran parte dell’allestimento - assicura sul rispetto dei tempi l’assessore Fattori -. Chiaramente il trasporto di un’opera d’arte ha delle criticità che non consentono possa essere improvvisato. Vanno rispettati infatti dei parametri microclimatici (temperatura ed umidità relativa), degli shock e delle vibrazioni subite dalle opere nelle delicate fasi di movimentazione e trasporto". C’è grande attesa in città per questo rientro e per l’inaugurazione della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primo pictor in orbe" (a cura di Anna Maria Ambrosini Massari con Emanuela Daffra) che consentirà di osservare la Pala di Durante, più conosciuta come "Pala di Fano", conoscere i resoconti dell’intervento di restauro, grazie anche a confronti con riproduzioni digitali come la cosiddetta ‘pala gemella’, realizzata per l’altare maggiore della chiesa degli osservanti di Senigallia.

Tiziana Petrelli