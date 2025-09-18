PalaDionigi allargato a 1500 posti. Per gare internazionali e concerti

Finisce l’estate, ma non si fermano i lavori di manutenzione delle infrastrutture a Vallefoglia. Per il PalaDionigi, il palazzetto dello sport di Montecchio, all’interno del quale sono in corso interventi di ampliamento, è in arrivo una nuova copertura. I lavori sulla struttura procedono, secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune, con l’obiettivo di aumentare l’altezza complessiva dell’impianto sportivo di circa dieci metri e di accrescerne la capienza, portandola a 1500 posti. In questa fase l’impresa esecutrice, la società udinese Legnolandia, ha completato la rimozione della vecchia copertura metallica e ha provveduto ad installare le colonne in cemento armato all’esterno dell’edificio: elementi strutturali destinati a sostenere la nuova copertura, interamente legno, per garantire elevate prestazioni sul fronte l’acustica e sostenibilità. Al termine dell’intervento, il rinnovato palazzetto sarà in grado di ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, in particolare nei settori della pallavolo e del basket. Grazie all’aumento della capienza e alla qualità acustica, la struttura sarà destinata anche ad eventi culturali, ai concerti e alla convegnistica.

La lista degli interventi di manutenzione del territorio comprende poi anche lavori per migliorare la viabilità. In particolare in via Leonardo da Vinci a Montecchio, strategica per la mobilità quotidiana di cittadini, scuolabus e mezzi di servizio, sono in corso gli interventi di ripristino della strada affidati a Marche Multiservizi. Gli importanti lavori di consolidamento del versante, danneggiato da una frana, hanno previsto l’inserimento di gabbie metalliche e la realizzazione dei pali di fondazione in cemento armato e dovrebbero terminare entro l’inizio di novembre. Sono invece ormai ultimati i lavori di asfaltatura e di posa della segnaletica orizzontale lungo le strade di competenza Anas. Gli interventi hanno interessato le principali arterie viarie di Montecchio, Bottega, Cappone e Buca Ferrara. Effettuati lavori di asfaltatura anche sulle strade comunali: in via dei Ciliegi, in via Cupa, a Coldazzo e in alcune strade di Morciola, Montecchio e S.Angelo in Lizzola.