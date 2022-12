Palazzi ’pericolanti’, il Comune batte cassa

Ricordate i condomini di Borgo Santa Maria che dovevano essere sgomberati immediatamente perché costruiti male? La costruzione risaliva al 1987, le lesioni poco anni dopo, la sentenza di condanna per Comune e progettista nel 1997. I palazzi sono ancora in piedi da allora, abitati, spesso venduti e comprati, insomma più che mai agibili. Nel frattempo il progettista accusato di aver sbagliato tutto, l’ingegner Pietro De Biagi, che si è sempre difeso strenuamente dicendo che i calcoli erano perfetti ma era pericoloso il terreno indicato dal Comune per costruire, è stato dapprima condannato a risarcire per milioni di euro i condomini che in teoria avrebbero dovuto abbandonare la casa e poi è deceduto senza aver visto riconoscere le proprie ragioni. Che oggi trovano un fondamento. Il Comune infatti sta per richiedere indietro 200mila euro a 50 proprietari di quegli appartamenti, conosciuti come Ippocastano 1 e 2 in via Monte Rosa e "Vigneto" in via Monte Amiata a Borgo Santa Maria, i quali ottennero l’equivalente di quel denaro dopo la sentenza di primo grado, la n. 41697 che aveva condannato anche il Comune per le lesioni delle case. L’amministrazione comunale pagò allora 253 milioni di vecchie lire (altri 250 milioni di lire li pagò il progettista, direttore lavori e ditta) perché il provvedimento del giudice era immediatamente esecutivo. Partirono gli appelli . I giudici di secondo grado incaricarono dei consulenti docenti universitari ingegneri Antonucci e Righi, di stabilire colpe e meriti, e indicarono per l’"Ippocastano 1" l’evacuazione immediata di tutti gli inquilini con successivo abbattimento dello stabile per "l’irrimediabilità della situazione", mentre gli altri due palazzi dovevano essere evacuati per "otto mesi in modo da consentire dei pesanti lavori per aumentarne la stabilità".

Di fronte a questa prospettiva,

il Comune arrivò a dichiarare

l’inagibilità degli stabili ma la

stragrande maggioranza degli

inquilini si oppose rimanendo

nei propri appartamenti, benché lesionati da crepe e fessure. Il loro tecnico di fiducia, si

assunse la responsabilità di garantire la sicurezza degli immobili facendo installare per

un costo di circa 100 milioni di lire delle gabbie di ferro che "legano" in qualche maniera i lati

dell’"Ippocastano 1" sigillando di fatto tutti gli accessi ai

garage. Che sono ancora lì, ben visibili a distanza di quasi 25 anni. Da quel giudizio di secondo grado, il progettista De Biagi venne di nuovo condannato perché non avrebbe visto i pericoli per la costruzione mentre il Comune che aveva individuato in quel punto l’area Peep per costruire quei palazzi, uscì dal secondo grado con l’assoluzione. Sentenze n.839 e 840 del 2003 poi confermate dalla Cassazione nel 2017 che vedeva il Comune come svincolato da ogni responsabilità e obbligato a richiedere indietro quei soldi pagati nel 1997. Sono passati altri 5 anni, senza colpo ferire, e solo ora attraverso lo studio legale Stecconi di Ancona, l’amministrazione ha dato mandato legale per riavere indietro la cifra di circa 200mila euro, il che equivale a circa 4mila euro da dover restituire da parte di ogni proprietario. I quali hanno già incassato complessivamente oltre 1 milione e mezzo di euro dall’ingegner De Biagi i cui beni finirono all’asta per ripagare gli inquilini di quei palazzi di Borgo Santa Maria. Che, a distanza di 35 anni dalla costruzione, sono ancora a fare i conti del dare e dell’avere.

ro.da.