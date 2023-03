Palazzine al porto Si riparte con i lavori Ma dopo due anni di stop è tutta un’altra storia

Lunedì o al massimo martedì riparte il cantiere del porto. Le due palazzine che devono sorgere al posto dell’ex consorzio agrario. In totale sono 62 appartamenti più altri otto locali commerciali che saranno ricavati al piano terra: uno spazio per un totale di 800 metri quadrati. La macchina operativa è stata messa a punto per cui si torna a lavorare sulle fondamenta. I tempi di conclusione delle opere e quindi la consegna degli appartamenti, "anche a correre veloci", viene prevista dalla società ai primi mesi del 2025. Nei prossimi giorni la società "Nova Portum" invierà una lettera a tutte le famiglie che avevano prenotato gli spazi per far sapere tempi e condizioni. Anche una forma per capire cosa resta in mano alla società dopo questi due anni di fermo: chi conferma e chi invece ha cambiato strada. Perché la vicenda giudiziaria che è terminata con un’assoluzione ha praticamente congelato tutto all’interno di una panorama che ha cambiato fortemente le carte in tavola.

E’ molto probabilmente saltato il bonus per gli acquirenti – circa 90 mila euro ad appartamento – e nel frattempo sono lievitati tutti i costi di edificazione sulla scorta dell’aumento delle materie prime, anche se si sta andando verso un raffreddamento dei prezzi.

"Volevamo partire già la settimana scorsa – dicono dalla società – ma c’è stato il brutto tempo per cui slittiamo ai primi giorni della prossima".

Il punto più delicato di questa vicenda riguarda la variante al piano terra: la società voleva trasformare lo spazio in appartamenti, ma tutto è rimasto sulla carta. Il ragionamento che viene e veniva fatto è fondamentalmente questo: "A noi non cambia sostanzialmente nulla sotto il profilo commerciale – dice un esponente della società Nova Portum – perché realizzare negozi o bar o ristoranti fa diminuire le spese di edificazione mentre un appartamento costa di più. Il problema che si è posto era solamente quello di non aumentare i carichi di persone, oltre ai residenti, che confluiranno sotto lo stabile, magari per andare al bar, in pizzeria o in un eventuale ristorante".

Si va avanti e si parte anche se i problemi di quell’area non sono finiti: via della Sanità che passa davanti al cantiere è una strada chiusa perché al centro della carreggiata che porta verso viale Trieste c’è un grosso traliccio dell’Enel ed accanto, in un’area che è di proprietà della famiglia Morsiani, insiste un grande deposito di barche. Fra tre giorni si parte, ma alcune questioni restano sul tappeto come quelle che riguardano la viabilità ed anche i parcheggi visto che la società – maggioranza ad un fondo israeliano, poi Renco ed infine l’avvocato Paolo Tanoni – non vuole andare avanti con la variante per trasformare quegli 800 metri quadrati da commerciale a residenziale.

