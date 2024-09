Palazzo Aymonino. Si affitta a chi avrà un Isee fino a 39mila. Canone massimo 474 euro

Ci sono voluti sei anni di lavori e uno di stop. Poi nel maggio 2023, i muratori sono tornati a palazzo Aymonino in via Mazza ultimando ciò che era rimasto in sospeso. Ora 24 appartamenti dei 34 a disposizione sono pronti per essere affittati. La selezione di chi potrà andarci non è semplice. Erap, l’ex ente case popolari, ha puntato sulle famiglie né povere né ricche. Devono avere un reddito Isee/2024 compreso tra i 13.699,01 euro e i 39.701,19 euro. L’affitto per appartamenti con metrature da 47 mq a 79 mq oscilla da 350 euro a 474 euro. I richiedenti non devono essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un’abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ovunque ubicata; il requisito deve essere posseduto anche da tutti i componenti del nucleo familiare. "Gli alloggi - si legge in una nota del Comune –verranno assegnati sulla base del principio di adeguatezza dell’alloggio tenendo conto del numero di componenti il nucleo famigliare richiedente e della superficie degli alloggi disponibili; nel caso in cui non vi siano alloggi adeguati al numero dei componenti del nucleo dell’aspirante assegnatario, la domanda non verrà soddisfatta".

Gli appartamenti sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi sovvenzionati che possono perdere il diritto a rimanere per la perdita del requisito soggettivo relativo al reddito, nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato, per lo stesso motivo, il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti".

Successivamente a questa categoria, che deve pur sempre avere un reddito superiore ai 13mila euro, possono concorrere tutte le famiglie con un Isee fino a 39mila euro, che non è un dato che esprimono le famiglie bisognose. Quindi, c’è la volontà di fare una selezione alla radice dei futuri inquilini per evitare che si riproponga anche in avvenire la situazione in cui era precipitata la palazzina fino a dieci anni fa. Ovunque siringhe, spaccio, violenze, senza alcun controllo di chi vi fosse all’interno degli edifici pubblici. In mezzo a tutto questo vi era un ufficio dell’Asur i cui impiegati si sentivano circondati come a fort Alamo. Verrà realizzata un’unica graduatoria che resterà in vigore fino alla completa assegnazione degli alloggi per un periodo non superiore a 24 mesi dalla sua approvazione. Si può fare richiesta fino alle 13 dell’8 ottobre. Per info, telefonare allo 0721.1747916.