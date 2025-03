Palazzo Corboli, un gioiello poco conosciuto

Tanta gente anche ieri ai tre luoghi aperti in città per le Giornate FAI di Primavera, che permettono al pubblico di entrare in edifici e ambienti normalmente non turistici. Palazzo Corboli Aquilini, sede dell’ente regionale per lo studio universitario, è stata la location più ambita, aperta ai soli iscritti FAI ma con possibilità di tesserarsi sul posto; con suoi soffitti decorati grazie al mecenatismo artistico dei Corboli e le spiegazioni degli apprendisti ciceroni ha svelato le sue bellezze a tanti turisti presenti in città. Al Campus scientifico Mattei, gli stessi ricercatori universitari e gli studenti hanno accolto i visitatori nei laboratori per mostrare strumenti e attività. Infine, il risveglio della flora primaverile all’orto botanico ha affascinato grandi e piccoli. La delegazione provinciale ha anche visto quest’anno la ripresa del Gruppo FAI Giovani Pesaro e Urbino.