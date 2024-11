"Palazzo De Rossi, spazi ai giovani nel 2025"

Lavori in corso a Palazzo Dei Rubeis, conosciuto da tutti come Palazzo De Rossi e che risorgerà con i fondi Pnrr per un 1 milione e 444mila euro. Siamo in pieno centro storico a Urbino, dietro piazza della Repubblica, in via Pozzo Nuovo 21 ed è uno degli edifici più antichi e più grandi della città ancora in uso. In parte è di proprietà privata e in parte del Comune di Urbino, che un tempo aveva lì degli uffici. Da anni è stato destinato al Golem, il centro di aggregazione giovanile, con aperture e chiusure varie: qui ha avuto sede anche la ludoteca. Ma da tempo è vuoto. Quindi la necessità dei lavori di riqualificazione partiti lo scorso aprile per terminare entro la primavera. Nello stabile, e in particolare della porzione di proprietà pubblica, nasceranno appartamenti di housing sociale ma anche degli spazi per i giovani e le associazioni. Giovani che chiedono luoghi adeguati, e al proposito alcuni giorni fa i consiglieri di minoranza ne ricordavano l’importanza, e le associazioni per poter portare avanti le loro attività durante l’anno. Abbiamo sentito il sindaco di Urbino sul tema.

Sindaco, lavori in corso per Palazzo De Rossi, su cosa state intervenendo ora?

"Prima sono stati realizzati i lavori in condomino con gli altri proprietari, essendo una parte di privati, e quello era un appalto a parte. Riguardava l’area del tetto ed è finito. Anche le proprietà sono state sistemate, in particolare all’interno del cortile dove le situazioni non erano ben definite. Ora è iniziato il cantiere".

Quello più consistente e che rientra nel progetto del Pnrr?

"Esatto. Questo permetterà di completare tutti i lavori che Palazzo De Rossi necessita. Una volta conclusi questo diventerà in parte abitativo e in parte a disposizione come centro di aggregazione".

Quindi un’area per i giovani che è particolarmente richiesta e attesa.

"Sì, sarà un luogo completamente rinnovato e per i giovani come per le associazioni cittadine. Quindi diventerà un centro di aggregazione ma anche con spazi a disposizione per le varie esigenze. Ci sono sempre stati ma ora avranno locali adeguati mentre un tempo era tutto un po’ empirico, diciamo. Questo sarà appunto uno spazio ulteriore per la città e i ragazzi dove fare anche attività rivolte alle politiche giovanili".

Le tempistiche quali sono?

"Come tempi nel 2025 saranno conclusi i lavori, quindi entro l’anno questi spazi saranno a disposizione. Tutta questa parte di progetto rientra nella progettazione con Pnrr".

Francesco Pierucci